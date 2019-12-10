Sarılmanın faydaları şaşırtıyor! İşte bilinmeyen 20 fayda

Oksitosinin esasen beyinde üretilen bir hormon olduğunu ifade eden Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, “En çok üremeyle ilişkilidir. Doğum ve doğum sonrasında yüksek miktarda salınır. Ancak diğer dönemlerde de kadın ve erkekte beyinden salgılanmaktadır. Doğumdan sonra annelik davranışını sağlayan bir hormondur. Diğer zamanlarda ise güven, eşler arasında bağlılık, aşk, sosyalleşme, karşı tarafı anlama ve endişelerin yatışmasını sağlamaktadır. Eksikliğinde kendini beğenme, güvensizlik, toplumdan uzaklaşma, psikolojik rahatsızlıklar, yalan eğilimi artmaktadır. Günlük hayatta Oksitosin salgılanmasını artıran en kolay yöntem sarılmaktır. Yorgunluk, yoğunluk, günlük stresler, yalnızlık, güvensizlik, kavgalar, çatışmalar, birbirine zaman ayırmama, ekonomik sorunlar gibi nedenlerle sarılmayı unutmuşuz gibi görünüyor” diye konuştu.

Sarıldığında kucaklaşıp ve birbirlerine dokunan kişilerin Oksitosin hormonu salgıladığını kaydeden Dr. Üney, Oksitosinin sağladığı 20 faydasını şöyle sıraladı:

“1. En kolay mutluluk sağlama yoludur.