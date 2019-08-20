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Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nde yolu kesip! Terör estirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 11:25 | Son Güncelleme

İstanbul’da asker uğurlamak için konvoy halinde Sarıyer-Çayırbaşı Tüneline giren otomobil ve motosikletlerden oluşan bir grup, tek tekerlek üzerinde giderek ve patinaj çekerek terör estirdi. Polis ekipleri, tünelin trafiğini keserek sürücülerin canını tehlikeye atan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında asker uğurlamak için trafiğe çıkan magandalara bir yenileri daha eklendi. Temmuz ayında konvoy halinde Sarıyer-Çayırbaşı Tüneline giren otomobil ve motosikletlerden oluşan bir grup, tek tekerlek üzerinde ilerlemeye başladı. Bir süre bu şekilde giden magandalara tünelde seyreden bir otomobil sürücüsü tepki gösterdi.

TARTIŞMA YAŞANDI

Otomobilini yol kenarına çeken sürücü konvoydaki şahıslar tartışmaya başladı. Tartışmaya diğerlerinin de dahil olması üzerine otomobil sürücüsü ayrılarak yoluna devam etti.

SOSYAL MEDYA YAYINLADILAR

Tüneli trafiğini keserek adeta altını üstüne getiren magandalar, konvoy halinde kornalara basarak sahil yolunda tur attı.Magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı. Öte yandan görüntüleri yayınlayan motosikletlinin ise mega kentin çeşitli noktalarında tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdüğü ortaya çıktı.

HER YERDE ARANIYORLAR

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tünelin trafiğini keserek sürücülerin canını tehlikeye atan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer asker uğurlama

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