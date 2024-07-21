Sarıyer'deki plajda acı olay! Boğulma tehlikesi geçiren gençleri kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Acı olay, Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, birkaç arkadaş serinlemek için denize girdi. Denize giren gençler bir müddet sonra dalgalara kapılarak çırpınmaya başlayınca gençlerin yardımına plajda bulunan Ali Topçu koştu.

BİR ANDA DALGALARA KAPILDI

Cankurtaranın henüz görevine başlamadığı sahilde Topçu, denizde çırpınan iki genci kurtardı. Ardından üçüncü genci de kurtarmak isterken Topçu, dalgalara kapıldı ve sudan çıkamadı. Çevredekilerin tarafından denizden çıkarılan Topçu için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



Sahildeki ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Topçu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Ali Topçu'nun cenazesi, Şirinevler Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Rize’ye götürülecek.

"KISIRKAYA'DA DENİZE GİRERKEN DİKKAT EDİYORUZ"

Kısırkaya’da boğulma vakalarını duyduğunu söyleyen Emre Aslan, “Sabahki boğulma vakasına şahit olmadım ama Kısırkaya’da boğulma vakalarının olduğunu duyuyorum. Burada denize girerken dikkat ediyoruz. Genelde kıyıda yüzmeye çalışıyoruz ve denizde çok açılan arkadaşları uyarıyoruz. Dikkat edilmesi gerekiyor çünkü denizi Karadeniz ve milletimiz de yüzmeyi çok iyi bilmiyor. Ben bile yüzmeyi biliyorum desem bile çok açılmıyorum. Deniz bu seni alıp götürür” diye konuştu. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır