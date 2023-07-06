Sarıyer İstinye'deki sitede pompalı tüfekli dehşet! Eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

Korkunç olay, Pınar Mahallesi Sarıyer Caddesi Boğaziçi Sitesi D Blok'ta saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Erdal Ş., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nazlı Ş. ve kayınvalidesi S. Ş.'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Erdal Ş. daha sonra aynı tüfekle intihar etti. S. Ş.'nin eşi ve Erdal Ş.'nin kayınpederi M.Ş. ise eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. M.Ş. polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu, Erdal Ş., eşi Nazlı Ş. ve kayınvalidesinin öldüğü tespit edildi.
Öte yandan Mehmet Ş.'in de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. (DHA)