HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sarıyer İstinye'deki sitede pompalı tüfekli dehşet! Eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

Sarıyer İstinye'deki sitede pompalı tüfekli dehşet! Eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

06.07.2023 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer İstinye'deki bir sitede oturan 46 yaşındaki Erdal Ş. evde tartışma yaşadığı eşini ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ardından ise aynı tüfeği çenesine dayayıp ateş ederek hayatına son verdi. Eve geline kan donduran manzarayla karşılaşan Erdal Ş.'nin kayınpederi ise kalp krizi geçirdi.

Sarıyer İstinye'deki sitede pompalı tüfekli dehşet! Eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

Korkunç olay, Pınar Mahallesi Sarıyer Caddesi Boğaziçi Sitesi D Blok'ta saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Erdal Ş., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nazlı Ş. ve kayınvalidesi S. Ş.'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

sariyerde-karisini-ve-kayinvalidesini-oldurup-intihar-etti_8285_dhaphoto2

KATLİAM YAPTIĞI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ

Erdal Ş. daha sonra aynı tüfekle intihar etti. S. Ş.'nin eşi ve Erdal Ş.'nin kayınpederi M.Ş. ise eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. M.Ş. polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu, Erdal Ş., eşi Nazlı Ş. ve kayınvalidesinin öldüğü tespit edildi.

sariyerde-karisini-ve-kayinvalidesini-oldurup-intihar-etti_8285_dhaphoto1

ACI OLAYIN ARDINDAN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan Mehmet Ş.'in de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğu yardım istemişti! Skandal olayda yeni gelişme15 yaşındaki kız çocuğu yardım istemişti! Skandal olayda yeni gelişme
15 yaşındaki çocuğun paylaşımı sosyal medyayı salladı! Bakanlık devreye girdi15 yaşındaki çocuğun paylaşımı sosyal medyayı salladı! Bakanlık devreye girdi
Hepsini oteller satın alıyor! İstanbul'dan köyüne dönüp başladıHepsini oteller satın alıyor! İstanbul'dan köyüne dönüp başladı
Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul av tüfeği

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 10 günlük tatile çıktı

16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 10 günlük tatile çıktı

Korkunç an! Oltasına köpek balığı takıldı

Korkunç an! Oltasına köpek balığı takıldı

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.