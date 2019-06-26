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Sarıyer'de budanmasına engel olunan ağaç araçların üzerine devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 12:41 | Son Güncelleme

SARIYER'de devrilen araç 3 araca hasar verdi.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA)- SARIYER'de devrilen araç 3 araca hasar verdi. Olay dün öğle saatlerinde Sarıyer Meydanı'nda bulunan bir otoparkta yaşandı. İddiaya göre otopark yetkilileri 3 ay önce ıhlamur ağacının çürüdüğünü belediyeye bildirdi. Sarıyer Belediyesi'nden gelen ekipler tehlike oluşturduğunu tespit ettikleri ağacın boyunu kısaltıp budamak için çalışmalara başladı. İddiaya göre, karşı binada oturan yaşlı bir kadın, "Ağacı neden kesiyorsunuz" diye tepki gösterdi. Belediye çalışanları tepki üzerine çalışmayı durdurdu. Kadının ihbarı üzerine gelen orman ekipleri de ağacın kesilmesi ya da budanmasına izin vermedi. GÖZ GÖRE GÖRE GELEN FACİA Ağaç dün öğle saatlerinde otoparktaki üç aracın üstüne devrildi. Devrilen ağaç bir lüks otomobil ve bir okul servisine zarar verirken, kamyonette maddi hasar meydana gelmedi. Ağacın devrildiği sırada orada kimsenin olmaması da herhangi bir yaralanma ve can kaybının önüne geçmiş oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı. Daha sonra gelen belediye ekipleri devrilen ağacı keserek altında kalan araçları kurtardı. Ağacın gövdesindeki çürümeler olayın göz göre göre yaşandığını ortaya koydu. Aracı hasar gören lüks otomobilin sahibi Mustafa Kemal Göl, "Bizim araba ortadaydı diğer ikisi bizimkini korumuş. Direkt düşseydi bizim araba perte çıkardı" diye konuştu. VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ, SONUÇ KAÇINILMAZ OLDU Daha önce çürüdüğü için tehlike oluşturduğu ihbar edilen ağacın boyunu kısaltıp budamak için gelen Sarıyer Belediyesi çalışanları, "Biz daha önce bu ağacı budama yaparken karşı binadan bağırdılar, tepki olunca budamayı yarım bıraktık. Tepki olmasaydı biraz daha kısaltacaktık. Tehlikenin azaltılması için kısalması gerekiyordu. Vatandaş tepki gösteriyor ama ağacın çürük olduğunu bilmiyor. Vatandaş, 'ağaç katliamı yapıyorsunuz' deyip tepki gösterince bırakmak zorunda kaldık. Ağaç mantarlanmış yani çürümüş. Belediyenin mühendisleri boydan kısalmasını söylemişti, geldik çalışıyorduk ama kim söylerse söylesin vatandaş aşırı tepki gösterdiği zaman bırakmak zorunda kalıyoruz. Ve sonuç işte böyle kaçınılmaz" diye konuştular. ÇÜRÜMÜŞ AĞACA KORUMA KARARI Rıfat Soyupak ise "Çürüdüğünde biz bunu belediyeye bildirdik. Belediye ekibi budama yaparken yan binadan yaşlı bir kadın tepki gösterdi. Sonra da ihbarda bulunmuş orman ekipleri geldi. 'Burada ağaç kesiliyormuş' dediler durumu anlattık sonra bize kesilsin ya da kesilmesin diye bir bilgi vermediler, gittiler. 3 ay sonra belediyeye yazı geldiğini ağacın kesilmeyeceğini koruma altına alınması gerektiğini bize söylediler. Nasıl korunacak bu ağaç bu kimin suçu, bugün ağaç devrildi. Belediye ekiplerine bildirdik 'gelin tespit edin' dedik. Aynı zamanda itfaiye de geldi rapor tuttu. Bu daha önceki hatalar iki araçta hasar var şimdi bu zararı kim verecek hasar büyük aracın biri pert oldu" dedi.

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