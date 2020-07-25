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Sarıyer'de eşini ısıran köpeği silahla ateş ederek öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 22:00 | Son Güncelleme

Sarıyer'de bir kişi, eşini diz kapağından ısıran 'Nero' isimli köpeği silahla ateş ederek öldürdü. Köpeğin öldüğünü gören bakıcısı ise gözyaşlarını tutamadı. Şüpheli gözaltına alındı.

Sarıyer'de eşini ısıran köpeği silahla ateş ederek öldürdü

Olay, saat 19.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Mahallesi Özgürlük Sokak'ta bulunan lüks villanın önünde meydana geldi.

SİLAHLA KÖPEĞE ATEŞ ETTİ

İddiaya göre, Can Özula isimli kişiye ait olan Alman Kurdu cinsi "Nero" isimli köpek, sokaktan geçen Ş.E.'yi diz kapağından ısırdı. Köpeğin ısırdığı kadın, acıyla kocası A.E.'ye seslendi. Eşinin yanına gelen A.E, silahla köpeğe ateş etti. Başına isabet eden kurşunla köpek ölürken A.E., eşi E.A'yı çevredeki bir hastaneye götürdü.

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KÖPEĞİN BAKICISI GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede incelemede bulundu. Köpeğin bakıcısı ise polis ekiplerine ifade verirken gözyaşlarını tutamadı. A.E.'yi gözaltına alan polisin olay ilgili çalışması sürüyor. (DHA)

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