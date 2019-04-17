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SARIYER'DE PARKTA KÜFÜR NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI, 2 KİŞİ BIÇAKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 22:40 | Son Güncelleme

Sarıyer'de, 'küfür' yüzünden parkta iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi bıçaklandı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Sarıyer'de, 'küfür' yüzünden parkta iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi bıçaklandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Olay, Rumelihisarı Mahallesi Doğatepe Parkı'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K., ziyaretine geldiği arkadaşıyla birlikte parkta otururken, bulundukları yere tanımadıkları 3 kişi daha geldi. B.K. ile arkadaşı, tanımadıkları 3 kişiyi, küfürlü konuştukları gerekçesiyle uyardı. Bunun ardından, iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında çıkan kavgada, B.K. ile kavgayı ayırmaya çalışan, ismi henüz belirlenemeyen bir kişi bıçaklandı. Olayın ardından saldırganlar bir araca binerek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, eşkal bilgilerini aldığı saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı.

Görüntü Dökümü
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-özel ambulansların gelişi
-özel sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi
-özel Yaralıların ambulanslara taşınması
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Ambulansların gidişi
-Olay yerinden genel ve yakın detaylar
-Olay yerindeki kişi ile röportaj
-Genel ve yakın detaylar

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