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SARIYER'DE TRAFİK KAZASI: 1 AĞIR YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 08:17 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA
Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Direksiyon başında sıkışan sürürcü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 04:00 Sıralarında Demokrasi Şehitleri Caddesi Tarabya istikametinde eydana geldi. İddiaya göre Sönmez Buldu'nun kullandığı 22 AC 599 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce kaldırıma çarptı ardında karşı şeride geçerek Tunahan İl'in kullandığı 34 HU 7990 plakalı otomobile çarptı. Direksiyon başında sıkışan Buldu olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa alındı. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Buldu hastaneye kaldırıldı. Diğer aracın sürücüsü Tunahan İl kazadan yara almadan kurtuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaza yeri
-Yaralının ambulansa alınması
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Aracın çekiciye alınması
-Genel ve detay görüntüler

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