"Sarıyerliler zenginleşecek"

İSTANBUL,(DHA) - Sarıyer'de 4,5 yıl AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüttükten sonra 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı olan Salih Bayraktar, ilçe için hazırladıkları projeler ve göreve başladığı ilk günden bu yana yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Sarıyer İlçe Başkanı olarak göreve geldiğinde bütün kanaat önderleriyle, geçmişte belediye başkanlığı yapmış, meclis üyeliği yapmış isimlerle ve vatandaşlarla görüştüğünü dile getiren Salih Bayraktar, saha analizleri ve anketler yaptırarak Sarıyer’in meselelerini topyekûn masaya yatırdıklarını belirtti. Salih Bayraktar, bu süreçte Sarıyer’in en önemli meselesinin mülkiyet sorunu olduğunu gördüklerini ifade etti.

Bayraktar Sarıyer’in mülkiyet sorununa ilişkin şunları söyledi:

“Geçmişte devlet bu soruna çözüm üretmeyince vatandaşımız sorunu kendi imkânlarıyla çözmüş. Geçmişte olumlu, olumsuz deneyimler yaşanmış. Ortada fiili bir durum var. Bu fiili duruma kayıtsız kalamazdık. Mevcut durumu nasıl yasal hale getiririz diyerek bu çalışmaları başlattık. Dört buçuk yıl çalıştık, raporlar hazırladık. Bakanlık nezdinde, Büyükşehir nezdinde çalışmalar yaptık ve en sonunda 24 Haziran Seçimleri öncesinde de İmar Barışı Yasası’nı çıkardık. Bu yasa çok önemli bir yasaydı. Bugün 9 buçuk milyonun üzerinde bir müracaatın olduğunu görüyoruz. Neredeyse Türkiye’nin tamamını ilgilendiren bir yasa oldu. Bu yasayı Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli bir desteği ve Sayın Binali Yıldırım beyefendinin katkılarıyla çıkartmış olduk. Böylece önemli bir sorunu da çözdük. Bu birinci adımdı. Bunun ikinci adımı var. Şu an bütün binalar kayıt altına alınmış durumda. İkinci adımda yani dönüşüm adımlarında, tapu verilme aşamalarına hazır hale geldi. İnşallah bu adımlar da devam edecek. İmar mevzuatına aykırı yapılmış binaların bir an önce dönüşüm planları yapılarak can güvenliğinin sağlanması gerektiğini düşünüyorum.”