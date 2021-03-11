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Şarj girişi olmayan iPhone 13 gerçek olabilir

11.03.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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Şarj girişi olmayan iPhone 13 gerçek olabilir

Apple sınır tanımıyor. İddialara göre Cupertino merkezli şirket, şimdi de iPhone 13 ile birlikte şarj girişine veda etmeye hazırlanıyor. İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden biri olan Apple cesur bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Cupertino merkezli şirkete yakın bazı kaynaklardan alınan haberlere göre, Apple, yeni iPhone modelinde şarj girişini tamamen iptal etmeyi planlıyor.

Hatırlanacağı üzere buna benzer bir hamle yaklaşık 4 sene önce iPhone 7 etkinliğinde gelmişti. Apple bu etkinlikte iPhone modellerinden 3.5 mm kulaklık girişini kaldırdığını açıklamıştı.

İlk etapta bu durum biraz garip karşılandı. Sonuçta iPhone alanlar kablosuz kulaklık da almak zorunda kalmışlardı. Aslında 3.5 mm kulaklıklar bir çevirici ile lightning girişinden kullanılabiliyordu. Fakat bu da çok kullanışlı değildi.

Bu radikal karar ilk başlarda eleştirilse de sonralarda diğer üreticiler de 3.5 mm’lik kulaklık girişini telefonlarından çıkarmaya başladı.

IPHONE'LARDA SADECE KABLOSUZ ŞARJ KULLANILABİLİR

Şimdilerde çıkan söylentilere bakılacak olursa Apple şarj girişini de telefondan kaldırmayı planlıyor. Malum kablosuz şarj teknolojileri artık gelişti. Hatta yeni çıkan pek çok otomobilde de kablosuz şarj stantlarına yer veriliyor.

Kaldı ki uygun fiyata kablosuz şarj standı almak da mümkün. Dolayısıyla Apple’ın bu hamlesi çok ta yanlış olmayacaktır.

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Fakat şöyle önemli bir konu da var. Halihazırda Apple kablosuz şarj konusunda güçlü bir isim değil. Dolayısıyla bunun için biraz daha bekleyebilirler.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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