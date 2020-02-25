Şarjım bitmesin diyenlere: Samsung Galaxy M31 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung Galaxy ailesini büyütmeye devam ediyor. Daha önce Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra gibi üst segment akıllı telefonlarını duyuran Samsung, şimdi de orta segmentte rekabeti arttıracak gibi görünen akılı telefonu Samsung Galaxy M31'in tanıtımını gerçekleştirdi.

SAMSUNG GALAXY M31 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy M31'in özellikleri arasında Exynos 9611 ve 6GB RAM yer alıyor. Galaxy M31'in ekranı ise 6.4 inç büyüklüğünde ve Super AMOLED bir ekran. Bu ekran Samsung'un Intinity-U ekran tasarıma sahip. Bu da Galaxy M30'da yer alan küçük çentiğin Samsung Galaxy M31'de de aynen devam ettiğini gösteriyor. Akıllı telefonun 64GB / 128GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bulunuyor.

SAMSUNG GALAXY M31 KAMERA ÖZELLİKLERİ

Galaxy M31'in kamera yetenekleri de arttırılmış durumda. Akıllı telefonun arka tarafında tam 4 kamera yer alan Samsung Galaxy M31'in kameraları sırasıyla 64 MP (ana) + 8 MP (ultra geniş açılı) + 5 MP (makro) + 5MP (3D derinlik sensörü) çözünürlüğe sahip. Telefonun ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğünde. Galaxy M31'in hem ön hem arka kamerası ile 4K videolar çekebilmek mümkün. Ayrıca Samsung tarafından özel olarak geliştirilen bir gece modu da Samsung Galaxy M31'in kamera uygulamasının içinde yer alıyor. Şimdi Samsung Galaxy M31'in büyük bir övgüyle bahsedilen bataryasına gelelim.