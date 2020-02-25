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Şarjım bitmesin diyenlere: Samsung Galaxy M31 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.02.2020 14:44 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy M31'i tanıttı. Samsung'un orta seviye özelliklerle piyasaya sürdüğü akıllı telefonu Galaxy M30'un yerini, yeni özelliklerle ve oldukça büyüyen bataryası ile Samsung Galaxy M31 aldı. Samsung Galaxy M3'in pili sayesinde iki günü aşan kullanım süreleri mümkün olabilir. İşte Samsung Galaxy M31'in özellikleri ve fiyatı...

Şarjım bitmesin diyenlere: Samsung Galaxy M31 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung Galaxy ailesini büyütmeye devam ediyor. Daha önce Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra gibi üst segment akıllı telefonlarını duyuran Samsung, şimdi de orta segmentte rekabeti arttıracak gibi görünen akılı telefonu Samsung Galaxy M31'in tanıtımını gerçekleştirdi.

SAMSUNG GALAXY M31 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy M31'in özellikleri arasında Exynos 9611 ve 6GB RAM yer alıyor. Galaxy M31'in ekranı ise 6.4 inç büyüklüğünde ve Super AMOLED bir ekran. Bu ekran Samsung'un Intinity-U ekran tasarıma sahip. Bu da Galaxy M30'da yer alan küçük çentiğin Samsung Galaxy M31'de de aynen devam ettiğini gösteriyor. Akıllı telefonun 64GB / 128GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bulunuyor.

SAMSUNG GALAXY M31 KAMERA ÖZELLİKLERİ

Galaxy M31'in kamera yetenekleri de arttırılmış durumda. Akıllı telefonun arka tarafında tam 4 kamera yer alan Samsung Galaxy M31'in kameraları sırasıyla 64 MP (ana) + 8 MP (ultra geniş açılı) + 5 MP (makro) + 5MP (3D derinlik sensörü) çözünürlüğe sahip. Telefonun ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğünde. Galaxy M31'in hem ön hem arka kamerası ile 4K videolar çekebilmek mümkün. Ayrıca Samsung tarafından özel olarak geliştirilen bir gece modu da Samsung Galaxy M31'in kamera uygulamasının içinde yer alıyor. Şimdi Samsung Galaxy M31'in büyük bir övgüyle bahsedilen bataryasına gelelim.

Samsung Galaxy M31

Samsung, Galaxy M31' tam 6000 mAh değerinde bir batarya yerleştirmiş durumda. Bu günümüzdeki üst düzey birçok akıllı telefondan daha büyük bir batarya demek. Samsung'un iddiası da bu batarya ile Galaxy M31'in 2 gün boyunca kullanım sağlayacağı üzerine. Samsung'a göre Galaxy M31 tek şarj ile 21 saat internet kullanımı, 48 saat telefon görüşmesi ve 26 saat video ve müzik oynatabiliyor. Bu devasa batarya şarj etmek de 15W hızlı şarj adaptörü ile kolay bir hale getirilmiş.

SAMSUNG GALAXY M31 FİYATI

Amazon Mavisi, Okyanus Mavisi ve Uzay Siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan Samsung Galaxy M1, 5 Mart'ta satışa çıkacak. Fakat Samsung'un yeni orta segment akıllı telefonunun ilk satışa çıkacağı ülke Hindistan olacak. Galaxy M31'in 64GB depolama seçeneğine sahip modeli 208 dolar (yaklaşık 1278 TL); 128GB depolama seçeneğine sahip modeli ise 222 dolar (yaklaşık 1360 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Galaxy M31'in ülkemize de de satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy M31 Teknik Özellikler

  • 6.4 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED ekran
  • Samsung Exynos 9611 işlemcisi
  • 6GB RAM
  • 64GB / 128GB dahili depolama seçenekleri (MicroSD kart desteği ile 512GB'a kadar arttırılabilir)
  • 64 MP (ana) + 8 MP (ultra geniş açılı) + 5 MP (makro) + 5MP (3D derinlik sensörü)
  • f/2.0 diyafram değerine sahip 32 MP ön kamera
  • 15W hızlı şarj destekli 6000 mAh batarya
  • Arka tarafta yer alan parmak izi okuyucusu
  • Yüz tanıma sistemi
  • Android 10
  • Samsung One UI 2.0

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