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Şarkıcı Ece Seçkin Kilis'te konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 22:55 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ece Seçkin Kilis'te konser verdi

KİLİS (AA) - Kilis Belediyesince düzenlenen Bahar ve Gençlik Şöleni'nde şarkıcı Ece Seçkin sahne aldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen konserde şarkıcı Ece Seçkin hayranlarıyla buluştu.

Seçkin, yaklaşık iki saat süren konserinde eski ve yeni albümlerinden şarkıları seslendirdi.

Konsere yoğun ilgi gösteren üniversiteli gençler, cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti.

Seçkin, Kilis'te ilk kez konser verdiğini belirterek, kentte sahne aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

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Bahar ve Gençlik Şöleni Ece Seçkin Kilis konser

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