HABER

Şarkıcı Mahmut Tuncer'in yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 13:54 | Son Güncelleme

İzmir'de, bir müzisyenin eser melodisini rızası olmaksızın kendi eserinde kullandığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan şarkıcı Mahmut Tuncer ile eserin dağıtımını yaptığı ileri sürülen plak yetkilisi Mustafa Özdemir'in yargılanmasına başlandı

İZMİR (AA) - İzmir'de yaşayan bir müzisyenin, eserinin melodisini rızası dışında kendi eserinde kullandığı ve eserin dağıtımını yaptığı iddialarıyla haklarında dava açtığı şarkıcı Mahmut Tuncer ve plak yetkilisi Mustafa Özdemir'in yargılanmasına başlandı.

İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Bilgin Çetin ve avukatı Eren Evren ile Özdemir'in avukatı Müfterime Kurtçu katıldı. Mahmut Tuncer, duruşmaya gelmedi.

"Cincon" isimli eserin sahibi olduğuna ilişkin noter belgesinin bulunduğunu savunan Çetin, eserinin melodisini izinsiz kullandığı ve dağıttığını iddia ettiği sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek Tuncer ve Özdemir'in cezalandırılmasını istedi, duruşmaya katılma talebini iletti.

Çetin'in avukatı Evren, şarkıcı Tuncer'in İstanbul'da ifadesi alındığı sırada kendilerinin hazır bulunmadığı ancak ifadeyi yeterli gördüklerini belirtti.

Hakim, Çetin'in müdahillik talebinin kabulüne, esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için avukat Kurtçu'ya süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosunca, müşteki Bilgin Çetin'in eserinin izinsiz kullanıldığına yönelik yaptığı şikayet üzerine Mahmut Tuncer ve çalıştığı Özdemir Plak yetkilisi Mustafa Özdemir hakkında "Manevi veya mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Müşteki Çetin'in "Cincon" isimli eserini Bornova 1. Noterliğine tescil ettirmek suretiyle eser sahibi olduğu, eserini çeşitli sosyal medya mecralarında umuma arz ettiği belirtilen iddianamede, şüpheli Mahmut Tuncer'in "Ankara" isimli eserinde müştekinin rızası olmadan eseri kullandığı ve eser sahibi olarak müştekinin ismini göstermediği, plak yetkilisinin de bu eserin dağıtımını gerçekleştirerek mali ve manevi haklara tecavüzde bulunulduğu belirtildi.

Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, Mahmut Tuncer'e ait olarak geçen "Ankara" isimli eserin melodisinin "Cincon" eserinde kullanılan melodiyle aynı olduğu, her iki eserin tonları ve sözlerinin farklı olduğuna vurgu yapılırken, müştekiye ait "Cincon" isimli eserin şikayete konu eser "Ankara"da kullanıldığı, izinsiz kullanımdan doğan mali ve manevi hakların ihlal edildiği anlatıldı.

Tuncer, İzmir 1. Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi'nin talimatıyla, İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi'ne ifade vermiş, suçlamaları reddetmişti.

PARTNERRusların akılalmaz kurnazlığı! Para ödememek için...Rusların akılalmaz kurnazlığı! Para ödememek için...
Tire'de sağanak heyelana neden oldu, yol kapandıTire'de sağanak heyelana neden oldu, yol kapandı
Safranbolu'da safran hasadıSafranbolu'da safran hasadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avukat dava mahkeme mahmut tuncer Şarkı

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari Valiliği'nden ‘infaz’ açıklaması

Hakkari Valiliği'nden ‘infaz’ açıklaması

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Sümela Manastırı'nda define iddiası gündem yarattı! Film gerçek mi oluyor?

Sümela Manastırı'nda define iddiası gündem yarattı! Film gerçek mi oluyor?

Son dakika! İstanbul'da narkotik polisinden ünlü isimlere uyuşturucu gözaltısı

Son dakika! İstanbul'da narkotik polisinden ünlü isimlere uyuşturucu gözaltısı

Son dakika! Yolcu uçağı Zonguldak'ta pistten çıktı

Son dakika! Yolcu uçağı Zonguldak'ta pistten çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.