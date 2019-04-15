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Şarkıcı Niran Ünsal hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 16:00 | Son Güncelleme

BURSA’nın Gemlik ilçesindeki konserine katılmadığı iddiasıyla şarkıcı Niran Ünsal hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Halil ÖZÇOBAN- Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesindeki konserine katılmadığı iddiasıyla şarkıcı Niran Ünsal hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ünsal’ın konsere çıkmaması nedeniyle 50 bin lira zararlarının olduğunu belirten organizasyon şirketinin ortağı Seda Üre, 'raporlu' olduğunu söyleyen Ünsal’ın, o saatlerde Erdek’te bir konserde olduğunu öne sürdü. Bursa Adliye Sarayı önünde şarkıcı Niran Ünsal hakkında suç duyurusunda bulunmadan önce organizasyon şirketinin avukatı Erdinç Sümer açıklamada bulundu. Müvekkili Seda Organizasyon şirketi sahiplerinin bir otelde konser vermesi için şarkıcı Niran Ünsal’la anlaştığını belirten Sümer, konser ücretinin peşin verildiğini ifade ederek, "Konserin yapılacağı otele de yemek ve mekan için ödeme yapan organizasyon şirketi 300 kişiye konser bileti sattı. Konserin verileceği akşam dinleyiciler erken saatlerden itibaren söz konusu otelde yerlerini alıp Ünsal’ı beklemeye başladılar. Saat ilerlemesine rağmen Ünsal’ın konsere çıkmaması üzerine dinleyiciler organizasyon şirketine soru sormaya başladı. Organizasyon şirketi Ünsal’ı dinlemeye gelen müzikseverlere Ünsal’ın konsere gelmeyeceğini söyleyerek bu konuyla ilgili gerekli işlemleri yapacakları sözünü verdiler” dedi. ERDEK'TE KONSERDEYDİ İDDİASI Seda Organizasyon'un ortağı Seda Üre, gece ile ilgili olarak, “Ünsal’ın konsere gelmemesi ile ilgili araştırma yaptık. Ünsal’ın aynı gece Erdek’te de konseri olduğunu ve kendi konser saatlerinde Ünsal’ın yine Erdek’te konserine devam ettiğini tespit ettik. Ancak, şarkıcı Niran Ünsal’ın daha sonra konserle ilgili kamuoyuna ‘Raporluydum, o yüzden konsere çıkamadım’ şeklinde yaptığı açıklamanın gerçek dışı olduğunu tespit ettik. Ünsal’ın yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. Ünsal'ın, bize söz verdiği saatte Erdek’teki konserine devam ettikten sonra 23.00 sıralarında Erdek’ten ayrılıp direkt İstanbul’a geçtiğini öğrendik" dedi. Daha sonra Seda Üre’nin avukatı Erdinç Sümer, Ünsal hakkında suç duyurusunda bulundu.

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