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Sarkisyan kimdir? Kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı!

12.03.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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Sarkisyan kimdir? Kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı!

Ermenistan’ın yerel medyasından son dakika! Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Ermenistan’ın Londra büyükelçiliğini de yapmış olan Sarkisyan’ın son durumu ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.

Ermenistan’ın 4. Cumhurbaşkanı olan Serkisyan’ın geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Sarkisyan, bir dönem Ermenistan başbakanlığını da yapmıştır.

SARKİSYAN KİMDİR?

Asıl adı, Armen Vardani Sarkisyan olan Ermeni siyasetçi, diplomat ve Ermenistan’ın 4. Cumhurbaşkanıdır. Ermenistan'ın Londra büyükelçiliği ve Ermenistan başbakanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Erivan Devlet Üniversitesi Fizik ve Matematik Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitede 23 yaşında öğretim üyesi oldu. Cambridge Üniversitesi'nde ve Londra Üniversitesi Matematik Enstitüsü’nde 1984-1985 ve 1989-1991 yılları arasında yabancı araştırmacı ve öğretim üyeliği yapmıştır.

Sarkisyan, Hindistan merkezli “StratNews Global” itibarlı haber portalına verdiği demeçle bir dönem gündeme gelmişti.

Sarkisyan, “Birkaç husus üzerinde duracağım. Bunlardan birincisi güçtür. Eğer hatalarnızı kabul edebiliyorsanız, güçlüsünüz demek. Evet, hatalı bir adım attım, pişman oldum, diyebiliyorsunuz. Bu adım sizi güçsüz kılmıyor, tam tersine, güçlendiriyor.

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İkinci husus, hakikat ve adalettir. Eski Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarında 1.5 milyon Ermeni katledildi. O insanlar binlerce yıl boyunca o topraklarda yaşamıştı. Ermeniler yeni gelmemişti oralarda. Peki onların kültürü, binlerce kiliseleri, kaleleri, kültür merkezleri, edebiyatı ve sair nerede kaldı? Tarih vardır ve dünya bu gerçeği tanıdı.

Eğer bir gün Türkiye, Ermeni Soykırımı’nı resmen tanırsa, bu ilk önce Türkiye halkının ve Türkiye’nin yararına olur. Örneğin, Türkiye, Avrupa Birliği’ne girmek istiyor. Ancak Avrupa’nın en büyük değeri, Avrupa’yı bir arada tutan hoşgörüdür. Tarihi tanımak ve hoşgörü yolundan gitmek önemlidir.

1915 yılında biz 1.5 milyon Ermenileri kaybettik. Basit bir matematik hesabı yaptığımızda, eğer bunlar yaşanmasaydı, bugün 3 milyonu Ermenistan’da olmak üzere tüm dünyada yaşayan 10 milyon Ermenilerin sayısı 20-25 milyon olurdu. Burada sadece 1.5 milyon Ermenilerin ölümünden bahsetmiyoruz, biz aynı zamanda doğamayan nesilleri de kaybettik". Demişti.

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