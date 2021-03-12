Sarkisyan kimdir? Kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı!

Sarkisyan, “Birkaç husus üzerinde duracağım. Bunlardan birincisi güçtür. Eğer hatalarnızı kabul edebiliyorsanız, güçlüsünüz demek. Evet, hatalı bir adım attım, pişman oldum, diyebiliyorsunuz. Bu adım sizi güçsüz kılmıyor, tam tersine, güçlendiriyor.

Erivan Devlet Üniversitesi Fizik ve Matematik Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitede 23 yaşında öğretim üyesi oldu. Cambridge Üniversitesi'nde ve Londra Üniversitesi Matematik Enstitüsü’nde 1984-1985 ve 1989-1991 yılları arasında yabancı araştırmacı ve öğretim üyeliği yapmıştır.

Ermenistan’ın 4. Cumhurbaşkanı olan Serkisyan’ın geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Sarkisyan, bir dönem Ermenistan başbakanlığını da yapmıştır.

İkinci husus, hakikat ve adalettir. Eski Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarında 1.5 milyon Ermeni katledildi. O insanlar binlerce yıl boyunca o topraklarda yaşamıştı. Ermeniler yeni gelmemişti oralarda. Peki onların kültürü, binlerce kiliseleri, kaleleri, kültür merkezleri, edebiyatı ve sair nerede kaldı? Tarih vardır ve dünya bu gerçeği tanıdı.

Eğer bir gün Türkiye, Ermeni Soykırımı’nı resmen tanırsa, bu ilk önce Türkiye halkının ve Türkiye’nin yararına olur. Örneğin, Türkiye, Avrupa Birliği’ne girmek istiyor. Ancak Avrupa’nın en büyük değeri, Avrupa’yı bir arada tutan hoşgörüdür. Tarihi tanımak ve hoşgörü yolundan gitmek önemlidir.

1915 yılında biz 1.5 milyon Ermenileri kaybettik. Basit bir matematik hesabı yaptığımızda, eğer bunlar yaşanmasaydı, bugün 3 milyonu Ermenistan’da olmak üzere tüm dünyada yaşayan 10 milyon Ermenilerin sayısı 20-25 milyon olurdu. Burada sadece 1.5 milyon Ermenilerin ölümünden bahsetmiyoruz, biz aynı zamanda doğamayan nesilleri de kaybettik". Demişti.



