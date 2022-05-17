Sarkmaları toparlıyor! Sadece bir uygulamada bile gözle görülür etki

Yaşlandıkça vücutta değişimler oluşuyor. Bu değişimler içerisinde yer alan cilt kırışıklıkları özellikle kadınları oldukça rahatsız ediyor. Cilt kırışıklıkları için çeşitli yöntemler deneniyor. Kırışıklıklarla savaşmak için cildin gerginliğini sağlayan ve yaşlandıkça azalan kolajen miktarını sağlamak için kolajen içeren gıdalar tüketmek gerekiyor. Bunun yanı botoks gibi uygulamalar yaparak cilt kırışıklıklarından kısa sürede kurtulmak mümkün olabiliyor. Ancak evde de botoks kadar etkili olan doğal maskeyi yaparak cildinizde oluşan sarkmaları ve kırışıklıkları çözebilirsiniz.

BOTOKS ETKİLİ MASKE TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

2 tatlı kaşığı kakao

Yapılışı

Tüm malzemeleri karıştırınız. Karışan malzemeleri temizlenmiş cildinize uygulayınız. Kuruyana kadar bekleyiniz. Maskeniz kuruduktan sonra ılık su ile çıkarınız. Bu maskeyi haftada 2 uygulayabilirsiniz.



