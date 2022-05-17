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Sarkmaları toparlıyor! Sadece bir uygulamada bile gözle görülür etki

17.05.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamanla ciltte kırışıklıklar ve sarkmalar meydana geliyor. Bu kırışık ve sarkmalar yaşlı, yorgun bir görünüme sebep oluyor. Daha gergin ve sağlıklı bir cilt için bol su içmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Aşağıda bulunan maske tarifi ile istediğiniz görünümü çok kısa bir süre içerisinde elde edebilirsiniz.

Sarkmaları toparlıyor! Sadece bir uygulamada bile gözle görülür etki

Yaşlandıkça vücutta değişimler oluşuyor. Bu değişimler içerisinde yer alan cilt kırışıklıkları özellikle kadınları oldukça rahatsız ediyor. Cilt kırışıklıkları için çeşitli yöntemler deneniyor. Kırışıklıklarla savaşmak için cildin gerginliğini sağlayan ve yaşlandıkça azalan kolajen miktarını sağlamak için kolajen içeren gıdalar tüketmek gerekiyor. Bunun yanı botoks gibi uygulamalar yaparak cilt kırışıklıklarından kısa sürede kurtulmak mümkün olabiliyor. Ancak evde de botoks kadar etkili olan doğal maskeyi yaparak cildinizde oluşan sarkmaları ve kırışıklıkları çözebilirsiniz.

BOTOKS ETKİLİ MASKE TARİFİ

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Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 2 tatlı kaşığı kakao

Yapılışı

Tüm malzemeleri karıştırınız. Karışan malzemeleri temizlenmiş cildinize uygulayınız. Kuruyana kadar bekleyiniz. Maskeniz kuruduktan sonra ılık su ile çıkarınız. Bu maskeyi haftada 2 uygulayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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