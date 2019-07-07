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Şarköy'de "mavi bayraklı" plajlarda yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 13:07 | Son Güncelleme

Doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı 4 plaja sahip Şarköy ilçesinde, yerli ve yabancı turistler denizin ve güneşli havanın tadını çıkarıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı plajlara sahip Şarköy ilçesi, yaz aylarında yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun talep görüyor.

Tatilciler, mavi bayraklı plajların yanı sıra, Hoşköy, Gaziköy ve Eriklice mahallelerinde de denizin ve güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin nüfusunun 32 bin 600 olduğunu söyledi.

Var, ilçenin yaz aylarında tercih edilen bir yer haline geldiğini ifade ederek, "İlçemiz yazlık bir bölge. Özellikle yaz aylarında çok tercih ediliyor. 32 bin 600 olan nüfusumuz, yaz aylarında 200-250 bin arasında değişiyor. İlçemiz temiz mavi bayraklı plajlara sahip. Plajların yanı sıra tatile gelenler, burada yamaç paraşütü ve rüzgar sörfü yapma şansı buluyor." dedi.

İlçede yoğunluk nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını aktaran Var, vatandaşların en iyi şekilde tatillerini yapmaları için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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Şarköy Tatil Tekirdağ

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