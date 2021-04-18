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Sarp Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu! Kuyruğun sonu görünmüyor

18.04.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan Sarp Sınır Kapısı'nda kilometrelerce kuyruk oluştu. İhracat ürünlerini teslim etmek için yola çıkan tırların oluşturduğu kuyruğun sonu görünmedi.

Sarp Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu! Kuyruğun sonu görünmüyor

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda tırlar yoğunluk oluşturdu. İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

20 KİLOMETREYİ AŞTI

Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe merkezine kadar uzanan tır kuyruğu, 20 kilometreyi aştı.

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GÜNDE 550 TIR ÇIKIŞ YAPIYOR

AA muhabirinin Sarp Mülki İdare Amirliğinden aldığı bilgiye göre, son 15 günde kapıdan yurt dışına, günlük ortalama 550-600 tır çıkış yapıyor.

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TRANSİT GEÇİŞ BELGESİ TEMİNİNDE GECİKME YAŞANIYOR

Gümrükteki geçişlerde herhangi bir aksama yaşanmazken tır kuyruğuna ihracattaki artış ile bazı Kafkas ve Orta Asya devletleriyle transit geçiş belgesinin (dozvola) temininde yaşanan gecikmenin neden olduğu öğrenildi.

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AA

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