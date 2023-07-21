Sarsılmaz'ın hava ve kara platformları için milli olarak üretilen yeni silah sistemleri İDEF'te sergilenecek

Otonom silah sistemi SARBOT ile savunma sanayiine odaklanan bir teknoloji markası olan Sarsılmaz, ATAK helikopteri başta olmak üzere Milli Hava ve Kara platformları için geliştirdiği silah sistemlerinin yanı sıra, zırhlı kara platformları için de tamamen “yerli ve milli” çözümlerle İDEF’e hazır.

İDEF 2023’te kamuoyunun karşısına çıkacak olan yeni silah sistemleri basına tanıtıldı. Güvenlik güçlerinin hizmetine sunulmak üzere hazırlanan “SAR 556 Hafif Makineli Tüfek” ve “25 mm Kara Topu” öne çıkan yeni ürünlerden bazıları oldu. SAR 556 Hafif Makineli Tüfek modeli, piyade kullanımının yanı sıra özel harekat birimlerinin operasyonlarında kesintisiz atış yapabilmesi için tasarlandı. NATO standartlarında 5,56 mm mühimmat kullanan hafif makineli tüfek, kullanıcı dostu tasarımı ve kendine özel kabiliyetleri ile rakiplerinden ayrışıyor. 25 mm Kara Topu ise Sarsılmaz ve TUSAŞ ortaklığında kurulmuş TR Mekatronik bünyesinde üretildi.

Uzaktan komutalı, kara ve deniz platformlarındaki silah kulelerinde kullanılabilen kara topu, silahlı kuvvetlerimizin bu kalibrede mevcut olan dışa bağımlılığını en aza indirmek için yüzde yüz yerli olarak tasarlandı. NATO standartlarında 25x137 mm mühimmat ateşleyecek şekilde tasarlanan kara topu, zincir mekanizmalı sistemi ile dakikada 200 mermi ateşlemeye olanak sağlıyor.

Şirket, IDEF 2023 öncesi "SAR 556 MT" hafif makineli tüfeği, "25 milimetre Kara Topu" ile Cumhuriyet'in 100. yılına özel üretilen "SAR 2023" tabancasını tanıttı.

Savunma sanayiinde bir buçuk asra yakın köklü bir birikime sahip olan Sarsılmaz’dan cumhuriyetimizin yüz yıllık şanlı tarihine vurgu yapan yeni ürün “SAR 2023” isimli tabanca, dünyanın alanında en büyük fuarlarından biri olan IDEF’23’ten önce basın mensuplarına tanıtıldı. Sarsılmaz markasının Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılına özel olarak ürettiği tabanca, 143 yıllık Sarsılmaz deneyiminin ve ikinci yüzyılına giren cumhuriyetimizin simgesel ögelerini taşıyor. Tüm özellikleri ve tek seferlik üretimi ile koleksiyon değeri taşıyan bu model, Sarsılmaz tarafından ‘Cumhuriyetimize Armağan’ mottosuyla tanıtıldı.

SARSILMAZ GELECEKTEKİ YERİNİ ALIYOR

Sarsılmaz tarafından kurulan ‘LA2 Dynamics’ firması tarafından üretilen otonom silah sistemi SARBOT, IDEF 23’te yeni yetenekleriyle sahneye çıkacak. Yazılımı ve donanımı tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlanan SARBOT, öncelikli olarak silahlı kuvvetler personelinin ‘can güvenliği’nin artırılmasının hedeflendiği bir proje. Uzaktan kontrol edilme özelliği sayesinde saha personelinin operasyonel ve devriye görevlerinde güvenle faaliyetlerini sürdürmesine olanak sağlayacak. Askeri operasyonlar için tasarlanan SARBOT, savunma sanayine katkılarıyla gelecek dönemin paradigmasını belirleyecek. SARBOT ayrıca madencilik ve özel sektör çalışmalarında da iş ve işçi güvenliği sağlamak üzere de kullanılacak.

'BİR ORDUNUN BÜTÜN İHTİYACINI ÜRETEBİLECEK DURUMDAYIZ'

Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş; “Sarsılmaz olarak bir ordunun tüm ihtiyaçlarını üretebilecek kabiliyete sahibiz, son yıllarda devletimizin desteği ile savunma sanayiindeki gelişmeleri yönlendiren baş aktörlerden biri olduk. Özel olarak takip edilmediği takdirde bizim alanımızdaki gelişmeler çok fazla anlaşılamıyor, bugün burada sizlerin de gurur duyacağı mevcut ürün portföyümüzü ve yeni ürünlerimizi sizinle paylaşmanın mutluluğu içerisindeyim.” dedi.

"%100 TÜRK MÜHENDİSLERİ VE YERLİ ÜRETİM"

Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz, “Tüm üretim süreçlerimizde Türk mühendislerimizle çalışıyoruz ve ortaya çıkan tüm ürünlerimizi %100 ‘yerli ve milli’ olarak hayata geçiriyoruz. Son 20 yılda savunma sanayiinin gerçekleştirdiği atılımların her zaman bir parçası olduk, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kullandığı pek çok ürün bizim markamızı taşıyor. Sarsılmaz olarak; savunma sanayinde ordumuzun dışa bağımlılığını en aza indirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Sarsılmaz’ın Düzce fabrikasının bugün Avrupa’nın en büyük silah üretim tesisi olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Özyılmaz, “80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en büyük bireysel silah pazarı olan ABD’de de ürünlerimiz yoğun bir beğeni görüyor. Önümüzdeki dönemde de yurt dışı pazarlarda istikrarlı büyümemizi sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

