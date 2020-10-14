HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 17:28 | Son Güncelleme

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Öksürük ve enfeksiyon şikayetiyle hastaneye başvuran Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'e yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan Başkan Zeki Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Kuru öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle 13 Ekim Salı günü başvurduğum Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan yeni tip koronavirüs test sonucum pozitif çıkmıştır. Şu an Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavim devam etmektedir. Son bir kaç gün içinde benimle temas kuranların test yaptırmasını veya kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Sizlerin desteği ve duasıyla bu hastalığı en kısa sürede atlatacak ve görevimizin başına dönerek, hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz."

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
Başpehlivan Hakkı Aygün'ün yaralandığı saldırıyla ilgili yeni gelişme Başpehlivan Hakkı Aygün'ün yaralandığı saldırıyla ilgili yeni gelişme
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
Yılın aşk bombası! Didem Soydan böyle yakalandı
Yılın aşk bombası! Didem Soydan böyle yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
Diğer Haberler
Adnan Oktar kendini böyle savundu! 'Allah yapımı değil ya'
Adnan Oktar kendini böyle savundu! 'Allah yapımı değil ya'
Muharrem İnce'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
Muharrem İnce'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
Antalya'da Başpehlivan Hakkı Aygün'ün yaralandığı saldırıyla ilgili yeni gelişme
Başpehlivan Hakkı Aygün'ün yaralandığı saldırıyla ilgili yeni gelişme
RTÜK Devlet Bahçeli'ye yönelik sözler nedeniyle Halk TV'ye para cezası verdi
RTÜK'ten Halk TV'ye 'Devlet Bahçeli' cezası
Kızılırmak Deltası'ndaki kuraklık havadan görüntülendi
Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü
Aracıyla giderken görünce şoke oldu! Kaputtan çıkan yılanı bulamıyorlar
Aracıyla giderken görünce şoke oldu! Kaputtan çıkan yılanı bulamıyorlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.