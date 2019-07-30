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Şasi ile römork arasında sıkışan çiftçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 19:43 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da, arızalanan traktörün damperini indirmeye çalışırken şasi ile römork arasında sıkışan Şakir Koçer (56), hayatını kaybetti.

Şasi ile römork arasında sıkışan çiftçi öldü

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, arızalanan traktörün damperini indirmeye çalışırken şasi ile römork arasında sıkışan Şakir Koçer (56), hayatını kaybetti.
Çankırı merkeze bağlı Ünür köyünde oturan evli ve 5 çocuk babası Şakir Koçer, iddiaya göre traktörle tarladan eve geldikten sonra römorka yüklediği arpayı bahçeye boşaltmak istedi. Koçer, arpayı boşaltırken damper arızalandı. Arızayı gidermeye çalışan Koçer, şasi ile römork arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Koçer de vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Koçer, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Koçer'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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