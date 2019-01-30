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Şaşılık kader değil

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 21:35 | Son Güncelleme

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Hüseyin Çağatay, şaşılığın çocuk ve erişkinlerde tedavisi mümkün olan bir hastalık olduğunu söyledi.
Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Hüseyin Çağatay, şaşılık ve şaşılık tedavisi ile ilgili bilgi verdi. Dr. Çağatay, şaşılığın çocuk ve erişkinlerde tedavisi mümkün olan bir hastalık olduğunu belirterek, “Şaşılık kader değil” dedi.
Şaşılığın, gözlerin birbirinin koordinasyonunu kaybetmesi neticesinde oluştuğunu ifade eden Dr. Çağatay, “Genellikle çocukluk çağında görmekle beraber, ilerleyen yaşlarda da şaşılık ile karşılaşabiliyoruz. Bebeklik veya çocukluk çağında başlayan şaşılıkta erken tedavi ile beyindeki gözlerin beraber hareket etmesini sağlayan merkezi harekete geçirebiliyoruz. Erişkinlerde ise durum biraz daha farklı oluyor. Eğer yoğun bir göz tembelliği ya da görmek kaybı varsa bu durumda sadece estetik düzeltme yoluna gidiyoruz. Şaşılık tedavisini erişkinlerde genellikle ameliyat yoluyla göz kaslarının dengelenmesi için yapıyoruz. Çocuklarda gözlük kullanımından sonra ameliyat gündeme geliyor” diye konuştu.

Bir hafta sonra iş ve okul yaşamına dönmek mümkün
Birçok insanın “Şaşılığım tekrar eder mi?”, “Şaşılığın tedavisi yok” diyerek tedavi olmaktan kaçındığını vurgulayan Dr. Halil Hüseyin Çağatay, şunları söyledi: “Şaşılıkta, detaylı bir değerlendirmenin ardından ameliyat planını hastaya doğru şekilde bilgilendirmeyle başarılı bir ameliyat gerçekleştirmek mümkün. Şaşılık tedavisinde kapsamlı bir değerlendirme ve tedavi basamaklarını sırayla takip etmek gerekiyor. Değerlendirmeler neticesinde bir ameliyat programı yapıyoruz ve ameliyat dozu belirliyoruz.” Dr. Çağatay, hastanın ameliyattan bir hafta sonra iş ve okul yaşamına dönebildiğini, gözlerdeki kızarıklığın ise yaklaşık bir ayda sonlanabildiğini belirtti.

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