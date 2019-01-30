Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Hüseyin Çağatay, şaşılığın çocuk ve erişkinlerde tedavisi mümkün olan bir hastalık olduğunu söyledi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Hüseyin Çağatay, şaşılık ve şaşılık tedavisi ile ilgili bilgi verdi. Dr. Çağatay, şaşılığın çocuk ve erişkinlerde tedavisi mümkün olan bir hastalık olduğunu belirterek, “Şaşılık kader değil” dedi.

Şaşılığın, gözlerin birbirinin koordinasyonunu kaybetmesi neticesinde oluştuğunu ifade eden Dr. Çağatay, “Genellikle çocukluk çağında görmekle beraber, ilerleyen yaşlarda da şaşılık ile karşılaşabiliyoruz. Bebeklik veya çocukluk çağında başlayan şaşılıkta erken tedavi ile beyindeki gözlerin beraber hareket etmesini sağlayan merkezi harekete geçirebiliyoruz. Erişkinlerde ise durum biraz daha farklı oluyor. Eğer yoğun bir göz tembelliği ya da görmek kaybı varsa bu durumda sadece estetik düzeltme yoluna gidiyoruz. Şaşılık tedavisini erişkinlerde genellikle ameliyat yoluyla göz kaslarının dengelenmesi için yapıyoruz. Çocuklarda gözlük kullanımından sonra ameliyat gündeme geliyor” diye konuştu.