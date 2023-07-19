Şaşırtan görüntü... Vatandaşlar zor anlar yaşadı! Terlikleri yola yapıştı

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava vatandaşları bunaltmaya devam ediyor. Aydın'da ise hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 41 dereceye ulaştı.

Merkez ilçe Efeler'de vatandaşlar, dışarı çıkmamayı tercih etti. Dışarı çıkanlar ise gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

İlçedeki meydan ve sokaklarda insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Sıcaktan bunalanlar ise serinlemek için Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahilleri doldurdu.

BAZI VATANDAŞLARIN TERLİĞİ ASFALTA YAPIŞTI

Kuşadası'nda Davutlar yolunda asfalt eridi.

Eriyen asfalttan yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşların terliği, eriyen asfalta yapıştı.

(AA)

