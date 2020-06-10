Şaşırtan iddia: Oruç ve dualarla koronavirüs bitti!

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Magufuli, halkın Kovid-19'a karşı tuttuğu oruç ve yaptığı duaların sonucunda ülkede virüsün bittiğini belirtti.
Magufuli, "Allah'ı ilk sıraya koyan bir ülkenin lideri olmak bana mutluluk veriyor, Allah Tanzanya'yı seviyor. Tanzanya'da şeytanın işleri her zaman yenilecek çünkü Tanzanyalılar Allah'ı seviyor." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hükümetin Kovid-19 stratejisine duyduğu endişeyi dile getirdi.
Tanzanya, geçen ay, Kovid-19 vakalarındaki azalma nedeniyle uluslararası uçuşları yeniden başlattığını duyurmuştu. Karar, salgına karşı yeterli önlemleri almamakla eleştirilen Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin ülkesinin turizm gelirinden mahrum kalmasını istemediğini söylemesinin ardından gelmişti.
Nisan ayı sonundan bu yana Kovid-19'a ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan hükümet, son olarak ülkede 509 pozitif vakanın görüldüğünü ve 21 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
Cami ve kiliselerde toplu ibadetlere izin vererek halkın çalışmaya devam etmesini isteyen Tanzanyalı lider, ulusal laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ile keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesinin ardından gündem olmuştu.
ABD'nin Darüsselam Büyükelçisi Inmi Pattreson'ın daha önce yapılan ikazlar nedeniyle Tanzanya Dışişleri Bakanlığına çağrılmasının ardından haziran ayı başında ABD'den bir uyarı daha gelmiş, Darüsselam Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ülkenin en kalabalık şehri Darüsselam'da ve diğer bölgelerde virüs riskinin yüksek olduğu ve ABD vatandaşların zaruri durumlar dışında evlerini terk etmemeleri gerektiği belirtilmişti.
Hükümetin 29 Nisan'dan bugüne salgına ilişkin verileri halkla paylaşmadığına işaret edilen açıklamada, kriz anında gerekli sağlık tedavisini sağlayacak yer bulmakta zorlanılabileceği ifade edildi.