Şaşırtan olay! Tesla'dan cenaze aracı yaptılar

Özel değişiklikler yapılarak birçok aracın eskisinden çok daha farklı bir hale getirildiğini gördük. Özellikle modifiye tutkunları, bir aracı orijinalinden çok daha farklı bir hale getirebiliyor. Hollandalı bir şirket ise bir Tesla Model 3 için aynı şeyi yaptı. Fakat şirket, Tesla Model 3'ü bir cenaze arabasına dönüştürmeyi tercih etti.

TESLA'YI CENAZE ARABASINA DÖNÜŞTÜRDÜ

Carscoops'un haberine göre; Hollandalı "Derks Uitvaartmobiliteit" isimli şirketin Tesla Cenaze Arabası 3 (Tesla Hearse 3) dediği araç 375 km'ye kadar menzil sunabiliyor. Ayrıca araç uzatılmış bir gövdeye, tabut için aydınlatmalı alana ve pratik saklama bölmelerine sahip.

Haberde aracın 5,56 m uzunluğunda olduğu belirtilirken, bunun aracın standart Model 3'ten 866 mm daha uzun olduğu anlamına geldiği aktarıldı.

"SİZİ MEZARLIĞA GÖTÜRMEK İÇİN FAZLASIYLA YETERLİ"

Ayrıca haberde aracın, 225 kW güç üreten bir elektrik motoru ve 53 kWh zemine monte edilmiş bir batarya ile donatılmış bir Tesla Model 3 Standard Range Plus'a dayandığı söyleniyor.

Haberde cenaze arabasının ekstra ağırlığı ve daha kötü aerodinamiği nedeniyle, 350-375 km arasında daha düşük menzil tahminlerine neden olduğu bilgisi yer alıyor. Fakat tam da bu noktada "Yine de bu, şarj istasyonlarına ihtiyaç duymadan sizi mezarlığa götürmek için fazlasıyla yeterli." cümlesi kuruluyor.

Hollandalı şirket, Tesla cenaze arabası için fiyatlandırma bilgisi vermedi.

