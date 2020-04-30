Şaşırtan yanıt: Sıcak olduğu için maske takmadım

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ilçenin kalabalık olan cadde ve parklarında uygulama yaptı. Ekipler banka önlerine giderek araçlarından inip tek tek vatandaşları sosyal mesafeye uymaları yönünde uyardı. Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına göre yeniden sıraya dizildi. Ekipler maskesi olmayan vatandaşları da maske takmaları konusunda uyardı.

“SICAK OLDUĞU İÇİN TAKMADIM” CEVABINI VEREREK ŞAŞKINLIK OLUŞTURDU

Denetlemeler sırasında bir genç kızın maskesiz dolaştığını gören polis ekipleri kıza maskesini neden takmadığını sordu. Genç kız ise, “Sıcak olduğu için takmadım” cevabını vererek şaşkınlık oluşturdu. Bunun üzerine polis memuru sıcak havanın maske takmanın önünde engel olmadığını belirterek maskesini takmasını istedi. Bunun üzerine genç kızın maskesini çantasından çıkararak taktığı görüldü. Diğer taraftan polislerinin sosyal mesafe kuralını ayarlaması ile banka sırasının metrelerce uzadığı görüldü. Maskesi olmayan bir gence ise maskesini polis ekipleri verdi.