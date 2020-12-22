Şaşkına çeviren alüminyum folyo kullanımı: Yorgunluğu söküp atıyor!

Alüminyum folyo inanılmaz derecede çok yönlüdür. Saçlarınızı kolayca kıvırabilir, barbekü ızgaranızı temizleyebilir ve hatta ütü yaparken bile destek alabilirsiniz.

YORGUNLUKLA MÜCADELE DE İMDADINIZA KOŞUYOR

Muhtemelen aklınıza bile gelmez ama, alüminyum folyo yorgunluğa karşı mucizevi bir tedavi olabilir. Birkaç şerit alüminyum folyoyu yırtın. Şeritlerin yüzünüzle aynı uzunlukta olduğundan emin olun. Yatmadan önce alüminyum folyo şeritlerini dondurucuya yerleştirin. Daha sonra folyo şeritlerini dondurucudan çıkarın ve yüzünüze yerleştirin.

SOĞUTMA ETKİSİ

Soğuk alüminyum folyo şeritlerini yüzünüze yerleştirdikten sonra çok daha az yorgun görüneceksiniz. Folyonun serinletici etkisi yüzünüzdeki şişliği azaltacak ve aniden çok daha az uykulu görüneceksiniz. Hepsi bu kadar da değil: Büyük ihtimalle kendinizi çok zinde hissedeceksiniz. Denemeye değer, değil mi?



