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  4. Şaşkına çeviren anlar! 2 araca çarpan kadın, kendini cipine kilitledi

Şaşkına çeviren anlar! 2 araca çarpan kadın, kendini cipine kilitledi

11.04.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Alkollü olduğu düşünülen Y.P. (24) isimli kadın, 2 araca çarpıktan sonra kendini cipine kilitledi. Ekiplerin ikna ettiği Y.P., dışarı çıkıp taşkınlık yapınca gözaltına alındı. İşte olayın detayları...

Şaşkına çeviren anlar! 2 araca çarpan kadın, kendini cipine kilitledi

Bolu'daki Aktaş Mahallesi İlknur Sokak’ta bugün saat 09.30 sıralarında alkollü olduğu tahmin edilen Y.P., kullandığı cipiyle park halindeki cipe çarptı. İlerlemeye devam eden Y.P., bu kez yine park halindeki kamyonete çarparak durdu. Y.P. kaza sonrası kendini araç içerisine kilitledi.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Y.P.’yi dışarı çıkarmak için ikna etmeye çalıştı. Uzun süre ekiplere direnen Y.P., bir anda araç içerisinden çıkarak çekim yapan basın mensuplarına saldırmaya çalıştı.

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Çevredekilere de hakaret eden Y.P., polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü ve alkol muayenesi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürüldü.

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Y.P.'nin hem kendi aracında hem de çarptığı araçlarda hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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trafik kazası Bolu

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