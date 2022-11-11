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  4. Şaşkına çeviren görüntü! Pirincin içinden taş ayıklar gibi para ayıkladılar

Şaşkına çeviren görüntü! Pirincin içinden taş ayıklar gibi para ayıkladılar

11.11.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da zabıta ve polis ekipleri tarafından dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Bir dilencinin yanında bulan pirinç torbasını kontrol eden zabıta ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Ekipler, pirincin içinden taş ayıklar gibi para ayıkladı. Bir kiloluk pirincin içerisinden 450 lira para çıktı. İşte şaşkına çeviren olayın detayları...

Şaşkına çeviren görüntü! Pirincin içinden taş ayıklar gibi para ayıkladılar

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı.

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Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan 35 dilenci Zabıta Kontrol Noktasına götürüldü. Burada dilencilerin üzerleri arandı.

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Bir dilencinin elinde bulunan pirinç poşetinden şüphelenen ekipler, baktıklarında içerisinde para olduğunu gördü. Bunun üzerine pirinci bir tepsiye döken ekipler, taş ayıklar gibi para ayıkladı.

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Bir kilo pirincin içerisinden 450 lira çıktı. Paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu gereği dilencilerin her birine 204 lira para cezası kesildi.

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"PİRİNCİN İÇERİSİNDEN TAŞ AYIKLAR GİBİ PARA AYIKLADIK"

Polis ile iş birliğinde 35 dilencinin alındığını belirten Zabıta Amiri Kadir Temur, “Alınan dilenciler zabıta noktasına getirildi ve üst aramaları yapıldı. 35 dilenciye idari yaptırım tutanağı düzenlenmiştir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz bu tür insanlara yardımlarda bulunmamalarıdır. Para verdikçe alışkanlık ve meslek haline getiriyor. Bu çerçevede bizler çok zorluk yaşıyoruz. Çalışma yaptığımız zaman da vatandaşlarımızdan ricamız bize müdahalede bulunmasınlar ve yardımcı olsunlar. Aldığımız bir dilencide pirinç içerisinde 450 lira para çıkardık. Pirincin içerisinden taş ayıklar gibi para ayıkladık. 450 lira para çıktı. Tutanakla birlikte kayıt altına aldık” dedi.

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İHA

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Dilenci Zabıta Elazığ para Pirinç

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