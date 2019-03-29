Şaşkına çeviren nedime kontrol listesi! 'Ya askısız sütyen giyin ya da hiç giymeyin'

Facebook'ta paylaşıldıktan sonra oldukça ses getiren Nedime Kontrol Listesi bazı kullanıcıların tepkisini, bazı kullanıcıların ise beğenisini topladı. İşte 16 maddenin yer aldığı listeden bazıları...

Çarşamba ya da Perşembe günleri brozlaşın (herkesin aynı olmasını istiyorum)

Bronzlaşırken bol giysiler giyin.

Tırnaklarınız Fransız manikürü olmalı. Ayak tırnaklarınız için bir tercihim yok.

Ya askısız sütyen giyin ya da hiç giymeyin.

Rahat iç çamaşırı, göbek deliğinin üzerinde olmayacak şekilde.

Para, telefon, ruj için küçük bir el çantası edinin

İsterseniz akşam için iki çift ayakkabı getirin.

Açlığa karşı atıştırmalık getirin.

Listeyi gören kişilerin olumsuz yorumları ise şöyleydi: ''Ben kendi iç çamaşırımı seçebiliyorum, teşekkürler. Kimse bana nasıl sütyen giyeceğimi söyleyemez. Topuklu giymiyorum.''

Çoğu kişi ise listeden memnun olduğunu ifade etti. Bazı yorumlar şöyle: ''Gayet saygılı bir şekilde yazılmış. Düşünceli bir davranış. Küçük ayrıntılara dikkat çekilmiş''



