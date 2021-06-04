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  4. Şaşkına çeviren olay! Evine hırsız girdi hırsız oldu

Şaşkına çeviren olay! Evine hırsız girdi hırsız oldu

04.06.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 6 kişiden birinin yeni evli olduğu, evine giren hırsızın altın takılarını çaldığı, bu nedenle zor durumda kaldığı için kendisinin de hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Şaşkına çeviren olay! Evine hırsız girdi hırsız oldu

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler düzenlenen operasyonla Servet A., İbrahim S., B.S., Kadir Ö., Caner A. ile Gökhan E.’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Servet A.’nın bir apartmandan bin 500 TL değerinde yangın vanası, Caner A.’nın 4 motosiklet, Kadir Ö.’nün 7 ayrı araçtan 13 akü çaldığı, İbrahim S. ile kardeşi B.S.’nin bir evden hırsızlık yaptığı belirlendi.

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Operasyon kapsamında gözaltına alınan Gökhan E.’nin ise elektrik teknisyeni olduğu, bakım ve onarım çalışması için girdiği 3 ayrı trafodan 7 akü çaldığı tespit edildi. Gökhan E.’nin emniyetteki ifadesinde, yakın zamanda evlendiğini, düğün masrafları için kredi çektiğini ve evine giren hırsızın, düğünde takılan altınlarını çaldığını krediyi ödemekte güçlük çekince hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

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İHA

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