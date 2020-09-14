HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. "Satanist, anarşist, trans" birey, Trump'ın partisinden şerif adayı oldu

"Satanist, anarşist, trans" birey, Trump'ın partisinden şerif adayı oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 14.09.2020 11:23 | Son Güncelleme

ABD'de kendini anarşist ve Satanist olarak tanımlayan trans kadın Aria DiMezzo polis karşıtı tutumuna rağmen New Hampshire'ın Cheshire İlçesi şerifliği için Cumhuriyetçi Parti adaylığını kazandı.

"Satanist, anarşist, trans" birey, Trump'ın partisinden şerif adayı oldu

Aslen Liberteryen görüşe sahip "Free Keene" adlı bir grubun üyesi olan ayrıca bireyin bağımsızlığı ve şiddetsizlik gibi değerleri savunan Reformed Church of Satan adlı satanist kilisesinde "yüksek rahibe" unvanı taşıyan DiMezzo seçim kampanyasında küfür içeren "Polisi S*****m" sloganını da kullanıyordu.

8 Eylül'de yapılan oylamada karşısında rakip olmadan yarışan DiMezzo yaklaşık 4 bin kişinin oyunu topladı.

Adaylığı kazanması sonrası kendisine Cumhuriyetçiler'in tepkisi sorulan DiMezzo "Bundan mutlu olduklarını düşünmüyorum" dedi, ilçe ya da eyaletteki parti yetkililerinden herhangi bir destek almadığını açıkladı.

Cheshire İlçesi Cumhuriyetçi Parti Başkanı Marylin Huston ise DiMezzo'yu tebrik ederken ona yanlış cinsiyet atayıp erkek diye bahsetti. DiMezzo'nun adaylığı kazanmaması için koordineli bir çaba olduğu suçlamalarını reddeden yine de partisiyle adayının görüşlerini ayrı tutarak "Onların sosyal medyasına ve diğer siyasi açıklamalarına bakarsanız Cumhuriyetçiler'in mesajlarıyla uyuşmadığını görürsünüz" dedi.

Gözlemciler DiMezzo'nun işinin dört dönemdir ilçe şerifliğini yapan Demokrat Parti'nin adayı Eli Rvera karşısında zor olduğunu belirtti.

DiMezzo'nun vaatleri arasında uyuşturucu suçlarını, parayla cinsel ilişkiyi, kayıtdışı göçmenlik ve diğer hafif suçları yasallaştırma da yer alıyor.

Cuma günkü blog yazısında DiMezzo, Cheshire ilçesi şerifliği için Cumhuriyetçi Parti adaylığını kazandığından beri nefret mesajları aldığını da söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz
Şoke eden olay! Saniye saniye kaydedildiŞoke eden olay! Saniye saniye kaydedildi
ATA AÖF yeni kayıt nasıl yapılır? ATA AÖF yeni kayıt nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Pendik'te yolcu otobüsü devrildi
Pendik'te yolcu otobüsü devrildi
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
İlginizi Çekebilir
İsyan ettiren görüntü! Çırılçıplak, oyun parkında...
İsyan ettiren görüntü! Çırılçıplak, oyun parkında...
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
Kedisini tedavi etmek isterken 'Pikaçuya' çevirdi
Kedisini tedavi etmek isterken 'Pikaçuya' çevirdi
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
İnsanların hayatını tehlikeye atan motosikletli mazgal hırsızları kamerada
Şoke eden olay! Saniye saniye kaydedildi
"İstanbul Boğazı'na saygı" için takım elbiseyle yüzdüler
İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntüler! Takım elbiseyle yüzdüler
Finiş çizgisinde piste giren kedi yarışın son anlarına damgasını vurdu
Şaşırtan anlar! Bir anda piste girdi
Maskeyi başına bone yaptı, zabıta uyarınca "Senin için takayım" dedi
İlginç anlar! 'Senin için takayım'
Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşın savunması şaşırttı
Test sonucu pozitif çıkan vatandaşın savunması şaşırttı
Küçük çocuğun yürüyen merdivendeki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi
Tehlikeli anlar! Yürekler ağza geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.