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  4. Satılığa çıkarılan evi kontrole gelen çift, bahçede uyuyan 6 aslanla karşılaştı

Satılığa çıkarılan evi kontrole gelen çift, bahçede uyuyan 6 aslanla karşılaştı

15.01.2021 01:33 | Son Güncelleme:
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Güney Afrika’da satılığa çıkarılan evi kontrole gelen çift bahçede uyuyan 6 aslanla karşılaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Güney Afrika’da David De Beer ve eşi Mariska, Hoedspruit kasabasında David’in babasına ait olan ve satılığa çıkarılan eve kontrol için gitti. Çift lüks müstakil villaya ait bahçede uyuyan 6 aslanla karşılaştı.

Afrika medyasından Triangle'ın haberine göre, aslan sürüsünün dinlenmek için villanın bahçesini seçtiğini aktardı. Görüntüde çiftin eve girmek için kapıyı araladığında evin bahçesinde uyuyan 6 aslanla karşılaştığı görüldü. Gördükleri karşısında şaşkına dönen çift, kapıyı kapattığı sırada çıkan sesle uyanan aslanlar ayaklandı.

"KORKTUK, EVİ TERK ETTİK"

Olayla ilgili yerel medyaya konuşan David De Beer, eşiyle birlikte babasının satılığa çıkarılan evini kontrole geldiklerini ve bahçede aslanlarla karşılaştıklarını söyledi.

David De Beer, "Gördüklerim karşısında şaşkına döndüm. Ev aslanlar tarafından resmen kuşatılmış. Korktuk, evi terk ettik" diye konuştu.

(DHA)

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