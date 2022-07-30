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Satırlı hırsızı toz beziyle kovalamıştı! Hollanda'nın konuştuğu Konyalı Latife'nin oğlu: Hırsız yanlış kapıya çattı

30.07.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'nın konuştuğu Türk Konyalı Latife Peker işlettiği fırına satırla giren hırsızı toz beziyle kovalamış ülkede ve Türkiye'de gündem olmuştu. Olay sonrası konuşan Peker, Bir an refleksle hırsıza müdahale ettim, hırsızı itmemle kasa yere düştü. O an elimde bulunan bezle onu iteklemeye devam ettim. Kamerada görüntüleri izleyince kendime inanamadım'' dedi. Peker'in oğlu ise ''hırsız yanlış kapıya çattı'' yorumunda bulundu.

Satırlı hırsızı toz beziyle kovalamıştı! Hollanda'nın konuştuğu Konyalı Latife'nin oğlu: Hırsız yanlış kapıya çattı

Hollanda'nın Deventer şehrindeki Mevlana isimli fırınlarında sabah temizliği yaptığı sırada dükkana giren satırlı hırsızı elindeki toz beziyle engelleyen üç çocuk annesi 47 yaşındaki Peker, olay anını ve sonrasında yaşananları anlattı. Peker, olay anını kameradan izlediğinde kendisine şaşırdığını, bir daha benzer bir durum yaşansa belki böyle davranmayacağını dile getirdi.

Olay günü fırını tek başına açtığını ve sabah hazırlıklarını yaptığını anlatan Peker, birkaç müşteriye satış yaptıktan sonra içeriye yüzü kapalı siyah kıyafetli birisinin girdiğini kaydetti. "O an birisinin şaka yaptığını zannettim" diyen Peker, hırsızın doğrudan kasaya yönelmesiyle şoka uğradığını söyledi.

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''BEZLE ONU İTEKLEMEYE DEVAM ETTİM''

Peker, "Bir an refleksle hırsıza müdahale ettim, hırsızı itmemle kasa yere düştü." dedi. Hırsızın yere düşen kasadaki paraları almaya çalışmasını gülerek anlatan Peker, "O an elimde bulunan bezle onu iteklemeye devam ettim." dedi.

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O sırada fırına alışverişe için gelen Hollandalı müşterinin kaçmaya çalışan hırsıza müdahale ettiğini dile getiren Peker, olay anının şaşkınlığıyla ilk olarak oğlunu aradığını söyledi.

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"YANLIŞ KAPIYA ÇATTI"

Olay anında evde bulunan Yasin Peker, annesinin haber vermesinin ardından hemen fırına gittiğini belirtti. Annesinin hırsıza müdahalesine ilişkin Peker, "Hırsız bey yanlış kapıya çattı." yorumunu yaptı. Peker, hırsızın çalacağı paraları koymak için getirdiği siyah bir çantayı boğuşma sırasında düşürdüğünü belirtti. Hırsızın çantasının ve yerde ayakkabı izinin olduğu bir kağıdın incelenmek üzere poliste olduğunu söyleyen Peker, soruşturmanın bir an önce sonuçlanmasını beklediklerini dile getirdi.

"TÜRK KADININ GÜCÜ"

Olayı duyan ve sosyal medyadan görenlerin tepkilerini aktaran Latife Peker, "Kimisi tebrik ediyor, kimisi geçmiş olsun diyor. Bazıları da Türk kadının gücü, Türk kadının cesareti diyor." diye konuştu. Peker, hırsıza müdahale eden Hollandalı müşterinin sonradan fırına uğrayıp kendisini tebrik ettiğini ve çiçek getirdiğini söyledi.

Olay anında dükkanda bulunan Hollandalı müşteri Chris Loorbach, AA muhabirinin olayla ilgili sorularını yanıtladı. Loorbach, gece vardiyasından dönüşte kahvaltılık yiyecek almak için fırına gittiğini belirterek, "Latife Peker çok cesur biri." dedi.

Hollanda, Konyalı Latife Peker'i konuşuyor! Hırsızı, toz bezi ve deterjanla kovaladıHollanda, Konyalı Latife Peker'i konuşuyor! Hırsızı, toz bezi ve deterjanla kovaladı

Çığlık ve bağrışmaları duyunca dükkana girdiğini söyleyen Loorbach, "İçeri girdiğimde hırsız bana doğru yönelip kapıdan kaçmaya çalışıyordu, o sırada biz de biraz boğuştuk." ifadelerini kullandı. Loorbach, hırsızın kaçmaya çalışırken kapının önünde bulunan bisikletine takıldığını, ufak bir sendelemenin ardından koşarak kaçmaya devam ettiğini anlattı. Olayın ardından Peker'in şaşkınlığını atamadığını dile getiren Loorbach, ailesi gelene kadar Peker'in yanında beklediğini ifade etti.

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"KENDİME İNANAMADIM"

Fırınlarında daha önce bir kez daha hırsızlık olayı yaşadıklarına değinen Peker, "Kamerada görüntüleri izleyince kendime inanamadım." diye konuştu. Olayın bir anda geliştiğini ve hırsızın elindeki satırı görmediğini belirten Peker, ölümün o an aklına gelmediğini söyledi.

Hollanda ve Türkiye'den çok sayıda kişinin kendisini aradığını ve tebrik ettiğini dile getiren Peker, "Aynı olay yine olsa böyle davranabilir miyim, bilmiyorum." ifadesini kullandı. Aniden oluşan bu ilgiden hoşlanmadığını ve bu tür olaylara alışık olmadığını dile getiren Peker, bir müddet fırına daha seyrek uğrayacağını ve iki hafta sonra memleketi Konya'ya izine gideceğini söyledi.

(AA)

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Hollanda
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