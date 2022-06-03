Satışa çıkardıkları adayı kimse almayınca bakın ne yaptılar

Altı ortak Sivas’ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Baraj Gölü ortasında bulunan adayı internetten satışa çıkardı. Suşehri’ndeki ada için 8 milyon TL fiyat belirlendi. Bin dönem alana sahip adaya müşteri çıkmadı. İki yıl bekleyen ada sahipleri müşteri çıkmayınca adada tarım yapmaya karar verdi.

Sivas Suşehri’nde Devlet Su İşleri’nce (DSİ) 2005 yılında Kelkit Çayı üzerine kurulan Kılıçkaya Barajı´yla birçok arazi, sular altında kaldı. Baraj gölünün oluştuğu bölgede rakımı yüksek olan 1000 dönümlük bölge ise çevresinin sularla kaplanmasıyla ada haline dönüştü. O dönem ada, DSİ tarafından ihale usulü satışa çıkarıldı. İhaleye giren altı ortak adayı satın aldı.

YOL YAPIP SATIŞA ÇIKARDILAR

Daha sonra buraya 1 kilometrelik bağlantı yolu da yaptıran ortaklar iki yıl önce internet ilanı ile atayı satışa çıkarttı. Ancak 8 milyon TL fiyatla satışa çıkartılan adaya müşteri çıkmadı. Ortaklarda adada tarım yapmaya karar verdi. Sürdükleri adaya yem bitkisi ektiler. Ancak ortaklar anlaşabilecekleri bir müşterinin çıkması halinde adayı satmakta kararlılar.

“SATAMAYINCA EKİP BİÇMEYE KARAR VERDİK”

Adanın ortaklarından Volkan Araçoğlu, cennet gibi bir adaya sahip olduklarını belirterek, “Bu ada bizim tapulu arazimiz. Burasının tapulu arazisi bin 684 dönüm, ekilebilir alan 1000 dönüme yakın. Bu adayı geçtiğimiz dönemlerde satılığa çıkarmıştık, satılmayınca kendimiz ekip biçmeye karar verdik. Yem bitkisi olarak 400 dönüme yakın korunga ektik. Geriye kalan yerlere de ilerleyen zamanlarda buğday olarak değerlendireceğiz. Satmaktan vazgeçtik kendimiz ekip biçmeye başladık. Böyle cennet gibi bir yere sahip olmak, 4 tarafı suyla çevrili olması ve her tarafın yeşil olması sebebiyle gurur duyuyorum. Daha önceden bu adaya giriş yoktu. Biz adaya inşa ettiğimiz iki farklı yolla kara bağlantısını sağladık. Geçişlerimizi bu şekilde sağlıyoruz. Şuan ekim yaptığımız için adayı satmayı düşünmüyoruz ama ilerleyen zamanlarda fikrimiz değişebilir” şeklinde konuştu. (İHA)



