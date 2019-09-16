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Satışa hazır kokain ile yakalanan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 13:56 | Son Güncelleme

Samsun’da evine baskın düzenleyen narkotik polisi tarafından kokain maddesi ve hassas terazi ile yakalanan şahıs tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Satışa hazır kokain ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da evine baskın düzenleyen narkotik polisi tarafından kokain maddesi ve hassas terazi ile yakalanan şahıs tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden uyuşturucu madde sattığı bilgisi elde edilen Şahin I.’nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada satışa hazır 28 paket halinde 16,59 gram kokain maddesi ile 1 adet hassas cep terazisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Şahin I. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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