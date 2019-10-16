HABER

Satsuma mandalina için ilk ihracat TIR'ı 18 Ekim'de yola çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 11:57 | Son Güncelleme

İZMİR'de satsuma mandalinanın ihracatı, 18 Ekim Cuma günü başlıyor.

Satsuma mandalina için ilk ihracat TIR'ı 18 Ekim'de yola çıkacak

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de satsuma mandalinanın ihracatı, 18 Ekim Cuma günü başlıyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, geçen yıla göre rekoltenin düşük olmasına rağmen ürünün kaliteli olduğunu söyledi.
Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından oluşturulan Satsuma Mandalina Hasat ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu, İzmir'e bağlı İnciraltı, Güzelbahçe, Seferihisar, Ürkmez, Gümüldür, Ahmetbeyli, Özdere, Selçuk ilçeleri ile Aydın'a bağlı Davutlar ilçesi ve beldelerindeki bahçelerde inceleme yapıp, numune aldı. Bu numunelerin İzmir Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan analizi sonucunda da satsuma mandalinanın 18 Ekim'den itibaren ihraç edilmesine karar verdi. Satsuma mandalina, 2018 yılında 8 Ekim'de ihraç edilmeye başlanmıştı.
Satsuma mandalinanın rekoltesinin geçen yıla göre düşük olmasına karşın, kalitesinin iyi olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, mandalina ihracatında düşüş beklemediklerini kaydetti. Satsuma mandalina rekoltesinin geçen yıl 169 bin ton iken, bu yıl 122 bin ton öngörüldüğüne dikkat çeken Uçak, "Meyvelerin önemli bir kısmı ihracat için uygun. Bu da ihracatımızı olumlu etkileyecek. Döviz kurları da ihracatçımızı rekabetçi kılıyor. Bu şartlarda üreticimizin ve ihracatçımızın yüzünün güldüğü bir ihraç sezonu bekliyoruz" dedi.
46 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
Ege Bölgesi narenciye rekoltesinin bu yıl 442 bin ton olarak gerçekleştiğini kaydeden Uçak, vatandaşlara narenciye ürünlerini tüketme çağrısında bulundu.
Türkiye, 2018 yılında 286 milyon dolarlık mandalina ihraç ederken, Satsuma mandalina ihracatı 93 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Satsuma mandalina ihracatında ilk sırayı 50 milyon dolarlık ihracatla Rusya Federasyonu alırken, Ukrayna'ya 19 milyon dolarlık satsuma mandalina ihraç edildi. Irak, 3.5 milyon dolarlık satsuma talebi ile listenin üçüncü sırasında yer aldı. Türkiye, 46 ülkeye satsuma mandalina ihraç etti.

FOTOĞRAFLI

Satsuma mandalina için ilk ihracat TIR'ı 18 Ekim'de yola çıkacakSatsuma mandalina için ilk ihracat TIR'ı 18 Ekim'de yola çıkacakSatsuma mandalina için ilk ihracat TIR'ı 18 Ekim'de yola çıkacakSatsuma mandalina için ilk ihracat TIR'ı 18 Ekim'de yola çıkacak

PARTNER Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusunun estetiksiz hali şoke etti Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusunun estetiksiz hali şoke etti
Engelsiz ulaşıma destekEngelsiz ulaşıma destek
Şırnak'tan Barış Pınarı'na destek mesajıŞırnak'tan Barış Pınarı'na destek mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi! Ankara'dan emir bekleniyor

Eller tetikte! Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 24 kişi tutuklandı

Sosyal medyada kara propagandaya 24 tutuklama

Antalya'da tecavüzcüsünü öldüren kadına 10 yıl hapis cezası!

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Van'da dağa götürülmek istenen 2 çocuk polisin operasyonuyla kurtarıldı

Polisin operasyonuyla kurtarıldılar! Terör örgütüne darbe

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 46 şehit verdi

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 46 şehit verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.