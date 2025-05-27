Satürn koç burcunda: 25 Mayıs - 31 Ağustos arası gökyüzü değişiyor! Burçlara etkileri ne olacak?

Astrolojide disiplinin ve sınavların gezegeni olarak bilinen Satürn, 25 Mayıs’ta Koç burcuna geçiş yapıyor ve 31 Ağustos’a kadar bu burçta kalacak. Kısa sürecek bu gökyüzü hareketi, pek çok burç için hayatın farklı alanlarında etkili olacak. İlişkilerden kariyere, sağlıktan maddiyata kadar birçok konuda kalıcı kararların verilebileceği bu dönem, aynı zamanda içsel bir farkındalık sürecini de beraberinde getiriyor.

SU GRUBU BURÇLARA DESTEK: BALIK, YENGEÇ VE AKREP

Astrologlara göre, Bu üç burç için Satürn’ün Koç seyri son derece olumlu. Hayatınızda el attığınız her alanda, ister kişisel gelişim, ister meslek hayatı, somut ve kalıcı ilerlemeler yaşanabilir. Uzun vadeli hedefler için plan yapmak, disiplinli olmak ve sabırla ilerlemek sizi başarıya taşıyacak.

İLİŞKİLERDE DÖNÜM NOKTASI: TERAZİ, KOÇ VE OĞLAK

Astrologlara göre, Bu dönemde ilişkiler ön planda olacak. Bekar olan Terazi, Koç ve Oğlak burçları için evlilik kararı almak ya da ciddi bir ilişkiye başlamak mümkün. Ancak hali hazırda evli olanlar, ilişkilerinde bazı sınavlarla karşı karşıya kalabilir. Bağ kurmak kadar, sorumluluk almak da önemli olacak.

FİNANSAL RAHATLAMA GELİYOR: İKİZLER VE KOVA

Astrologlara göre, Para konularında yıldızınız parlıyor. Uzun süredir maddi baskı yaşayan İkizler ve Kova burçları için bu dönem bir rahatlama süreci olabilir. Yeni gelir kaynakları, yatırımlar ya da iş birlikleriyle ekonomik anlamda toparlanma yaşanabilir.

İLİŞKİLERİ GÖZDEN GEÇİRME ZAMANI: BOĞA VE BAŞAK

Astrologlara göre, Boğa ve Başak burçları için Satürn’ün Koç’taki etkisi “değer” teması etrafında şekilleniyor. Hem kendinize hem çevrenize verdiğiniz değeri sorgulayacağınız bu süreçte, bazı kişiler hayatınızdan çıkabilir. Yeni ve daha uyumlu insanlarla tanışma ihtimali yüksek.

SAĞLIĞA DİKKAT: ASLAN VE YAY

Astrologlara göre, Bu iki burç için fiziksel sağlık ön planda. Özellikle kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hassasiyetler oluşabilir. Aslan ve Yay burçları, beden sinyallerini göz ardı etmemeli. Bu dönem, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmak ve bedensel dengeleri yeniden kurmak için bir uyarı niteliğinde olabilir.

BU SÜREÇ NE ANLAMA GELİYOR?

Astrologlara göre, Koç burcu, yeni başlangıçları, cesareti ve bireysel gücü simgeler. Satürn’ün burada seyri, aceleci adımlar yerine planlı ve temkinli ilerlemenin daha fazla kazandıracağını hatırlatıyor. Bu geçişin etkileri uzun vadeli olacak.