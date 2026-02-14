Satürn Koç burcunda! İşte hayatı sıfırdan yazılacak o 4 burç

Astrolojide gezegenlerin yer değiştirmesi sık yaşanan bir durum olsa da bazı geçişler, hayatımızda bir devrin kapanıp yeni bir devrin açılmasına neden olur. İşte 13 Şubat itibariyle böyle bir geçişe başladık. Disiplinin, zamanın ve karmanın gezegeni Satürn, yaklaşık 2,5 - 3 yılda bir burç değiştirir ve girdiği alanda bizlere sorumluluk almayı öğretir. Ancak bu kez durum biraz farklı; çünkü Satürn, Koç burcuna geçiyor.

Astrologlara göre bu sadece bir burç değişimi değil; bireysel kimliklerimizden kariyerimize, ilişkilerimizden aile yapımıza kadar her şeyi yeniden inşa edeceğimiz, "Ben kimim?" sorusunu en derinden soracağımız üç yıllık karmik bir döngünün başlangıcı. Mayıs 2025 ile Eylül 2025 arasında kısa bir fragmanını izlediğimiz bu sürecin asıl filmi şimdi başlıyor.

SATÜRN KOÇ BURCUNDA NE ANLAMA GELİYOR?

Astrolojik terminolojide Satürn "büyük kötücül" (malefic) olarak bilinse de, aslında o evrenin en adil öğretmenidir. Sınırları çizer, olgunlaştırır ve hak edilmemiş hiçbir başarıyı kalıcı kılmaz. Ancak Satürn, Koç burcunda düşük konumdadır. Bu, gezegenin enerjisini rahat sergileyemediği, kendini kısıtlanmış ve zayıf hissettiği anlamına gelir.

Satürn'ün kısıtlayıcı doğası ile Koç burcunun fevri, sabırsız, lider ve aksiyon odaklı yapısı çatıştığında ortaya kaotik bir enerji çıkabilir. Bu üç yıl boyunca ana temamız "Dürtülerini kontrol et, acele etme ama korkak da olma" olacak. Satürn Koç transiti bizlere şunları sorgulatacak:

Gerçekten liderlik edebiliyor musun yoksa sadece emir mi veriyorsun?

Cesaretin aptalca bir risk mi yoksa stratejik bir hamle mi?

Öfkeni yıkmak için mi kullanıyorsun, inşa etmek için mi?

Bu süreçte aceleci davrananlar, düşünmeden adım atanlar Satürn'ün sert duvarına çarpabilir. Ancak sabırla, stratejiyle ve sorumluluk bilinciyle hareket edenler, hayatlarının en sağlam temellerini bu dönemde atacaklar.

EN ÇOK KİMLER ETKİLENECEK?

Satürn'ün bu transiti 12 burcun tamamını etkileyecek olsa da, astrolojide "Öncü Nitelik" (Cardinal Signs) taşıyan dört burç, tam merkezde yer alacak.

Satürn tam 3 yıl boyunca Koç burcunda yani 1. evinizde seyahat edecek. Bu, hayatınızın en büyük "yeniden yapılanma" dönemidir. Normalde kimsenin ne yapacağınızı söylemesinden hoşlanmazsınız ama bu dönemde hayat sizi disipline sokacak.

Belki dış görünüşünüzü değiştireceksiniz, belki de tavrınızı... Altında yatan güvensizliklerle yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Satürn size şunu fısıldayacak: "Gerçekten olmak istediğin kişi bu mu?" Bu süreçte kilo verebilir, yaşlanma korkusu yaşayabilir veya tam tersine büyük bir olgunlukla kendinizi yeniden yaratabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Satürn, haritanızın en tepe noktasına, 10. evinize yerleşiyor. Bu ev kariyer, itibar, toplumsal statü ve gelecek hedeflerini temsil eder. Önümüzdeki üç yıl boyunca başarı size "gümüş tepside" sunulmayacak. Belki yöneticilerinizle zorlu sınavlar vereceksiniz, belki sektör değiştireceksiniz ya da kendi işinizi kurmanın ağır sorumluluğu altına gireceksiniz.

Üzerinizde büyük bir baskı hissedebilirsiniz ancak unutmayın; Satürn 10. evden geçerken yapılan çalışmalar, ömür boyu sürecek bir imparatorluğun temelini atar.

TERAZİ BURCU

Satürn, karşıt burcunuzda yani 7. evinizde (evlilik, ortaklıklar, açık düşmanlıklar) ilerleyecek. Normalde "biz" demeyi seversiniz ama Satürn size "ben" demeyi öğretecek. Sorunlu evlilikler bitebilir, çürük ortaklıklar sonlanabilir.

Hatta en yakınınız sandığınız kişilerin aslında sizinle rekabet ettiğini görebilirsiniz. Başkalarına bağımlı olmaktan vazgeçip, kendi ayaklarınızın üzerinde durmanız gereken bir dönem

OĞLAK BURCU

Dördüncü evinizde ilerleyecek olan Satürn; aile, yuva, ebeveynler ve taşınmaz mülkler konularını gündeme taşıyacak.

Aile büyükleriyle ilgili sorumluluklar artabilir, ev içinde tadilat veya taşınma gibi yorucu süreçler yaşanabilir ya da geçmişten gelen ailevi travmalarla yüzleşmeniz gerekebilir. Evinizde, özel alanınızda sıkışmış hissedebilirsiniz. Satürn burada size şu dersi veriyor: "Dış dünyada ne kadar başarılı olursan ol, iç dünyandaki ve evindeki temeller sağlam değilse yıkılırsın." Ailenizle sınırlarınızı yeniden belirleme vakti.

2026 Şubat'ında başlayacak ve 2029'a kadar sürecek olan Satürn Koç süreci, haritasında Koç etkisi olan herkesi büyümeye zorlayacak. Önümüzdeki 3 yıl boyunca dürtüsel kararlar yerine stratejik adımlar atanlar, bu döngüden güçlenerek çıkacak.