KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Sakın üzüntüdür geçer demeyin! Kalp kriziyle belirtileri aynı: Kırık kalp sendromu

Hani böyle çok üzüldüğünüzde göğsünüzün ortasında bir baskı hissedersiniz ya… Nefes almak zorlaşır, kalp hızlanır, sanki bir şey olacak gibi olur. İşte bu his bazen sadece duygu değil, gerçek bir sağlık sorunu olabiliyor. Üstelik kırık kalp sendromu, kalp kriziyle birebir aynı belirtiler verebiliyor. İşte kırık kalp sendromu belirtileri ve kalp kriziyle farkları...

Sakın üzüntüdür geçer demeyin! Kalp kriziyle belirtileri aynı: Kırık kalp sendromu
Gökçen Kökden

Tıbbi adıyla Takotsubo kardiyomiyopati (Kırık kalp sendromu) duygusal ya da fiziksel olarak aşırı stres altında kalındığında kalp kasının geçici olarak zayıflamasıyla gelişen bir durumdur. Kalbin sol ventrikülü (ana pompalama odacığı) tipik olarak balonlaşmış gibi görünür ve bu durum kalp kriziyle karıştırılabilir. Ancak durum görünenden farklıdır.

Sakın üzüntüdür geçer demeyin! Kalp kriziyle belirtileri aynı: Kırık kalp sendromu 1

Kırık kalp sendromu sonrasında koroner damar tıkanıklığı yoktur ve kalp krizi gibi damarlar bloke olmaz. Kalp kasının bir kısmı zayıflar ve kanı yeterince pompalayamaz.

Sakın üzüntüdür geçer demeyin! Kalp kriziyle belirtileri aynı: Kırık kalp sendromu 2

Hastalığın adı, Japon balıkçıların ahtapot yakalamak için kullandığı takotsubo adlı kaptan gelir; sendromda kalbin sol ventrikülü bu kaptaki gibi genişleyip yuvarlaklaşabilir.

KIRIK KALP SENDROMUNU NE TETİKLER?

Sevilen birinin kaybı, ayrılık, ani stresli olaylar

Büyük finansal kayıplar veya yaşam değişiklikleri

Ameliyatlar, ciddi fiziksel travmalar, ağır enfeksiyonlar

Ani korku veya şok

Şiddetli astım atağı gibi yoğun fiziksel durumlar

SENDROMUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sakın üzüntüdür geçer demeyin! Kalp kriziyle belirtileri aynı: Kırık kalp sendromu 3

Genellikle kalp kriziyle benzerdir ve oldukça ani başlar.

Göğüste baskı veya ağrı

Nefes darlığı

Kalp çarpıntısı veya ritim bozuklukları

Baş dönmesi veya bayılma

Terleme, halsizlik gibi sem

Sakın üzüntüdür geçer demeyin! Kalp kriziyle belirtileri aynı: Kırık kalp sendromu 4

Bu belirtiler tıpkı kalp krizi geçiriyormuşsunuz gibi hissettirebilir ancak temel fark bu aşamada damar tıkanıklığı yaşanmaz kalp kası geçici olarak etkilenir. Benzer belirtiler görülse de temelde fark:

Kalp krizi: Koroner arterlerde tıkanıklık ve kalp kası ölümüne yol açar.
Kırık kalp sendromu: Tıkanıklık yoktur, kalp kasının geçici zayıflaması vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yatak odasında kullandığınızda uykuları kaçıran 3 renkYatak odasında kullandığınızda uykuları kaçıran 3 renk
Oturarak yapılan karın egzersizi göbekleri eritiyor!Oturarak yapılan karın egzersizi göbekleri eritiyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi kalp hastalığı belirtileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.