Sakın üzüntüdür geçer demeyin! Kalp kriziyle belirtileri aynı: Kırık kalp sendromu

Tıbbi adıyla Takotsubo kardiyomiyopati (Kırık kalp sendromu) duygusal ya da fiziksel olarak aşırı stres altında kalındığında kalp kasının geçici olarak zayıflamasıyla gelişen bir durumdur. Kalbin sol ventrikülü (ana pompalama odacığı) tipik olarak balonlaşmış gibi görünür ve bu durum kalp kriziyle karıştırılabilir. Ancak durum görünenden farklıdır.

Kırık kalp sendromu sonrasında koroner damar tıkanıklığı yoktur ve kalp krizi gibi damarlar bloke olmaz. Kalp kasının bir kısmı zayıflar ve kanı yeterince pompalayamaz.

Hastalığın adı, Japon balıkçıların ahtapot yakalamak için kullandığı takotsubo adlı kaptan gelir; sendromda kalbin sol ventrikülü bu kaptaki gibi genişleyip yuvarlaklaşabilir.

KIRIK KALP SENDROMUNU NE TETİKLER?

Sevilen birinin kaybı, ayrılık, ani stresli olaylar

Büyük finansal kayıplar veya yaşam değişiklikleri

Ameliyatlar, ciddi fiziksel travmalar, ağır enfeksiyonlar

Ani korku veya şok

Şiddetli astım atağı gibi yoğun fiziksel durumlar

SENDROMUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genellikle kalp kriziyle benzerdir ve oldukça ani başlar.

Göğüste baskı veya ağrı

Nefes darlığı

Kalp çarpıntısı veya ritim bozuklukları

Baş dönmesi veya bayılma

Terleme, halsizlik gibi sem

Bu belirtiler tıpkı kalp krizi geçiriyormuşsunuz gibi hissettirebilir ancak temel fark bu aşamada damar tıkanıklığı yaşanmaz kalp kası geçici olarak etkilenir. Benzer belirtiler görülse de temelde fark:

Kalp krizi: Koroner arterlerde tıkanıklık ve kalp kası ölümüne yol açar.

Kırık kalp sendromu: Tıkanıklık yoktur, kalp kasının geçici zayıflaması vardır.