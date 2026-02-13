Sakın üzüntüdür geçer demeyin! Kalp kriziyle belirtileri aynı: Kırık kalp sendromu

Tıbbi adıyla Takotsubo kardiyomiyopati (Kırık kalp sendromu) duygusal ya da fiziksel olarak aşırı stres altında kalındığında kalp kasının geçici olarak zayıflamasıyla gelişen bir durumdur. Kalbin sol ventrikülü (ana pompalama odacığı) tipik olarak balonlaşmış gibi görünür ve bu durum kalp kriziyle karıştırılabilir. Ancak durum görünenden farklıdır.
Kırık kalp sendromu sonrasında koroner damar tıkanıklığı yoktur ve kalp krizi gibi damarlar bloke olmaz. Kalp kasının bir kısmı zayıflar ve kanı yeterince pompalayamaz.
Hastalığın adı, Japon balıkçıların ahtapot yakalamak için kullandığı takotsubo adlı kaptan gelir; sendromda kalbin sol ventrikülü bu kaptaki gibi genişleyip yuvarlaklaşabilir.
Sevilen birinin kaybı, ayrılık, ani stresli olaylar
Büyük finansal kayıplar veya yaşam değişiklikleri
Ameliyatlar, ciddi fiziksel travmalar, ağır enfeksiyonlar
Ani korku veya şok
Şiddetli astım atağı gibi yoğun fiziksel durumlar
Genellikle kalp kriziyle benzerdir ve oldukça ani başlar.
Göğüste baskı veya ağrı
Nefes darlığı
Kalp çarpıntısı veya ritim bozuklukları
Baş dönmesi veya bayılma
Terleme, halsizlik gibi sem
Bu belirtiler tıpkı kalp krizi geçiriyormuşsunuz gibi hissettirebilir ancak temel fark bu aşamada damar tıkanıklığı yaşanmaz kalp kası geçici olarak etkilenir. Benzer belirtiler görülse de temelde fark:
Kalp krizi: Koroner arterlerde tıkanıklık ve kalp kası ölümüne yol açar.
Kırık kalp sendromu: Tıkanıklık yoktur, kalp kasının geçici zayıflaması vardır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum