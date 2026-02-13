KADIN

Yatak odasında kullanıldığında uykuları kaçıran 3 renk

Dekorasyon videolarında gördüğümüz o favori renklerin üstünü çizmeniz gerekebilir. Uzmanlara göre; uykusuzluğunuzun ardındaki neden tercih ettiğiniz yatak odası rengi olabilir. Peki hangi renkler tehlikeli? İşte uzmanından gelen cevap…

Gökçen Kökden

Yatak odası dekorasyonu söz konusu olduğunda çoğumuz en sevdiğimiz renkleri duvarlara yansıtmak isteriz. Ancak profesyonel iç mimarlar uyarıyor: Seçtiğiniz renk, sadece estetik bir tercih değil, aynı zamanda uyku kalitenizi belirleyen biyolojik bir etkendir.

Uzmanlara göre, sabahları dinç uyanmak istiyorsanız yatak odanızda asla kullanmamanız gereken üç ana renk bulunuyor.

İç mimar Phoenix Grey, sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşımında, renklerin sahip olduğu enerjinin mekanın ruhunu ve dolayısıyla insan psikolojisini doğrudan etkilediğini vurguluyor. İşte uykunuzu kaçıran o renkler ve uzman önerileri:

KIRMIZI: YÜKSEK ENERJİ VE HUZURSUZLUK

Listenin başında, enerjisiyle bilinen kırmızı yer alıyor. İç mimar Grey’e göre kırmızı, yüksek enerjili bir seçenek olduğu için yatak odası için en riskli tercih. Kırmızı tonları, zihni sürekli aktif tutan ve uyarıcı duyguları tetikleyen bir yapıya sahip. Bu durum, vücudun gevşemesini ve uyku moduna geçmesini zorlaştırıyor. Eğer yatak odanızda kırmızı hakimse, zihniniz tam anlamıyla rahatlayamıyor ve derin uykuya dalma süreniz uzuyor.

AÇIK YEŞİL: BEKLENTİLERİN ALTINDA KALAN ENERJİ

Şaşırtıcı bir şekilde, doğayı çağrıştıran açık yeşil tonları da (özellikle popüler olan su yeşili veya deniz köpüğü tonları) uzmanlardan geçer not almıyor. Grey, açık yeşilin tüm odayı kapladığında genellikle hayal edildiği kadar şık durmadığını belirtiyor.
Alternatif Öneri: Eğer yeşil tutkunuz varsa, uzmanlar "daha derin ve koyu" yeşil tonlarına yönelmenizi öneriyor. Mürdüm yeşili veya orman yeşili gibi daha loş ve puslu tonlar, yatak odasına çok daha sıcak ve samimi bir hava katarak uykuyu destekliyor.

SARI: GECE İÇİN KABUS

Sarı renk, sabahları uyanmak ve güne enerjik başlamak için mükemmel bir yardımcıdır; ancak gece yatarken tam tersi bir etki yaratarak beyni uyanık kalmaya zorlar. Sakinleştirici bir ortam yaratmak yerine, sarı tonları sürekli bir canlılık hissi vererek uykuya geçişi zorlaştırır.

