Satürn retrosu nedir? Astrolojide Satürn retrosunun burçlara etkileri (2025 rehberi)

Astrolojiyle ilgilenen pek çok kişi için Satürn retrosu en çok merak edilen dönemlerden biridir. Çünkü Satürn gezegeni disiplin, sorumluluklar ve hayat dersleri konularıyla yorumlanır. Bu nedenle retro esnasında insanlar Satürn retrosu hayatıma nasıl etki edecek diye endişelenmeye başlarlar. Merak edilmesinin bir diğer nedeni de bu retro dönemlerinin kişiye dersler getirmesidir.

Satürn retrosu nedir?

Satürn retrosu kişilerin hayatında disiplin, sorumluluk, zaman yönetimi ve karmik derslerle ilgili alanları ifade eder. Bu dönemde kişiler kendini sorgulama ve yeniden yapılandırma sürecine girebilirler. Satürn retrosu insanlara geçmişteki kararlarını ve eylemlerini gözden geçirmesi açısından fırsatlar verir.

Bununla beraber eksik ya da tamamlanmamış işlerle ilgili de önemli bir zaman dilimi sunar. Astroloji 2025 takvimine göre Satürn 13 Temmuz’da Balık burcunda retro hareketine başlar. Retronun etkileri 30 Kasım 2025’e kadar hissedilecektir. Bu dönem içerisinde özellikle sonuçlandırılamamış işler, ilişkiler ya da sorumluluklar gündeme gelebilir. Retroda bu konuları tamamlamak gerekebilir.

Astrolojide Satürn retrosunun burçlara etkileri (2025 rehberi)

Satürn retrosu burçlar üzerinde çeşitli etkilere sahiptir. Bu etkilerin aşağıdaki gibi olması beklenebilir:

Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak

Satürn retro hareketine başladığında hayatınızı düzenlemeniz için sizi yönlendirir. Bu dönemde nelerden ve kimlerden uzak durmanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Kişilerin doğum haritalarındaki yerleşimler ve ev konumları bu süreçte size daha detaylı bilgiler verecektir.

Boğa, Aslan, Akrep, Kova

Bu burçlar için retronun etkileri üzerinizdeki ağırlıkları kaldırarak yeni bir dönüşüm sürecine gireceğinize işaret eder. Sabırlı olmanın değeri ve disiplinin hayatınızı nasıl şekillendirdiğini fark edebilirsiniz. Bu dönemde işbirlikleri kurulabilir ve destekler artabilir. Retro sürecinde olgun davranmanız sayesinde iletişim ağınız sağlamlaşabilir.

İkizler, Başak, Yay, Balık

Bu retro dönemi kendinizi daha iyi tanıdığınız ve büyük sınavları geride bıraktığınız bir sürece işaret eder. Bu dönemde hafiflediğinizi hissedebilirsiniz. Bununla beraber bazı ilişkiler sona ererken daha iyileri karşınıza çıkabilir. Yasal konular ve geçmişten gelen durumlarla ilgili daha etkili çözümler bulabilirsiniz. Ortaklıklar, evlilik ya da taşınma gibi önemli değişiklikler de mümkün olabilir. Bu süreç hakkındaki detaylı bilgiler doğum haritanıza göre farklılıklar gösterebilir.