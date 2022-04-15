"Savaş 24 Şubat'ta başlamadı" Zelenskiy son 8 yıldaki acı bilançoyu açıkladı

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken liderlerden birbirinden önemli açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının 24 Şubat'ta başlamadığını, Rus ordusunun 2014'ten beri Ukrayna'ya saldırdığını ifade etti.

"8 YIL BOYUNCA İNSANLARIMIZI ÖLDÜRDÜLER"

Rusların, Kırım'ı ele geçirerek büyük bir askeri üsse dönüştürdüğünü, Karadeniz ve Azak'ı dünyanın en tehlikeli denizleri haline getirdiklerini vurgulayan Zelenskiy, "Bizim Donbas'ımızda korkunç ve sonu gelmeyen savaş başlattılar. 8 yıl boyunca insanlarımızı öldürdüler. Bu süre zarfında 14 bin insan öldü." şeklinde konuştu.

"DÜNYA SESSİZ KALINCA..."

Zelenskiy, dünyanın Ukrayna'ya yapılanlara sessiz kalması nedeniyle Rusya'nın kapsamlı savaş başlatma kararı aldığını kaydetti. (AA)

