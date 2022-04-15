HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Savaş 24 Şubat'ta başlamadı" Zelenskiy son 8 yıldaki acı bilançoyu açıkladı

"Savaş 24 Şubat'ta başlamadı" Zelenskiy son 8 yıldaki acı bilançoyu açıkladı

15.04.2022 01:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının 24 Şubat’ta başlamadığını ifade eden Zelenskiy, son 8 yılda Rusya’nın saldırıları nedeniyle 14 bin Ukraynalının hayatını kaybettiğini söyledi.

"Savaş 24 Şubat'ta başlamadı" Zelenskiy son 8 yıldaki acı bilançoyu açıkladı

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken liderlerden birbirinden önemli açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının 24 Şubat'ta başlamadığını, Rus ordusunun 2014'ten beri Ukrayna'ya saldırdığını ifade etti.

"8 YIL BOYUNCA İNSANLARIMIZI ÖLDÜRDÜLER"

Rusların, Kırım'ı ele geçirerek büyük bir askeri üsse dönüştürdüğünü, Karadeniz ve Azak'ı dünyanın en tehlikeli denizleri haline getirdiklerini vurgulayan Zelenskiy, "Bizim Donbas'ımızda korkunç ve sonu gelmeyen savaş başlattılar. 8 yıl boyunca insanlarımızı öldürdüler. Bu süre zarfında 14 bin insan öldü." şeklinde konuştu.

Rusya resmen duyurdu! Moskova kruvazörü battıRusya resmen duyurdu! Moskova kruvazörü battı

"DÜNYA SESSİZ KALINCA..."

Zelenskiy, dünyanın Ukrayna'ya yapılanlara sessiz kalması nedeniyle Rusya'nın kapsamlı savaş başlatma kararı aldığını kaydetti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İHA ve füzeleri durduran sistemi geliştirdiler! "Dünyada bir ilk" İHA ve füzeleri durduran sistemi geliştirdiler! "Dünyada bir ilk"
"Erkek olan gelsin" demişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı"Erkek olan gelsin" demişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Uçakta koli bandıyla bağlanmıştı! ABD'deki panik dolu uçuşta rekor ceza geldiUçakta koli bandıyla bağlanmıştı! ABD'deki panik dolu uçuşta rekor ceza geldi
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

RTÜK açıkladı! Bu maçlar şifresiz yayınlanacak...

RTÜK açıkladı! Bu maçlar şifresiz yayınlanacak...

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu! Yeni destek paketi...

Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu! Yeni destek paketi...

Karamollaoğlu, "İlk kez söylüyorum" diyerek açıkladı! İttifak...

Karamollaoğlu, "İlk kez söylüyorum" diyerek açıkladı! İttifak...

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

En doğalı varken güneş kremlerine dünyanın parasını vermeyin!

En doğalı varken güneş kremlerine dünyanın parasını vermeyin!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.