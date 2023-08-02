HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Savaş yayılıyor mu? Polonya-Belarus hattında gerilim tırmanıyor! Belarus'un o hamlesi 'provokasyon' olarak nitelendi...

Savaş yayılıyor mu? Polonya-Belarus hattında gerilim tırmanıyor! Belarus'un o hamlesi 'provokasyon' olarak nitelendi...

02.08.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya Belarus hattındaki gerilim hat safhaya ulaştı. Belarus helikopterlerinin hava sahası ihlali Polonya tarafından 'provokasyon' olarak nitelendirildi.

Savaş yayılıyor mu? Polonya-Belarus hattında gerilim tırmanıyor! Belarus'un o hamlesi 'provokasyon' olarak nitelendi...

Polonya Savunma Bakanı Yardımcısı, Polonya'nın Belarus tarafından hava sahasının ihlal edilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

"BU KESİNLİKLE GÜVENSİZ BİR DURUM"

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz, dün Belarus'a ait iki askeri helikopterin, Polonya hava sahasını ihlal etmesinin Varşova ve NATO'nun doğu kanadını hedef alan bir provokasyon olduğunu öne sürdü.

Skurkiewicz, Polonya devlet radyosuna yaptığı açıklamada, iki Belarus helikopterinin, Bialowieza bölgesinde Polonya hava sahasını ihlal ettiğini anımsattı.

q

Varşova'nın NATO karargahını olaydan haberdar ettiğini belirten Skurkiewicz, Polonya Ulusal Güvenlik ve Savunma İşleri Komitesi'nin dün toplandığını ifade etti.

Wojciech Skurkiewicz, bu toplantı sonucunda Belarus sınırındaki asker sayısının artırılmasına ve bölgeye ilave askeri helikopterler gönderilme kararı alındığının altını çizdi.

w

Polonya hükümetinin bu tür "provokasyonlara" kesinlikle rıza göstermediğini vurgulayan Skurkiewicz, şunları kaydetti:

"Bu, Varşova'yı ve NATO'nun doğu kanadını hedef alan bir provokasyon. Bunlar kesinlikle yaşanmaması gereken durumlar ancak doğu sınırımızın ötesinde kimlerin rakibimiz olduğunun farkındayız. Bu, kesinlikle güvensiz bir durum. Eğer bu tür durumlar yaşanacak ve tırmanacaksa, o zaman eylemlerimiz potansiyel tehditlere uygun olacaktır." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye bu olayı konuşuyor! Baba ile ilgili çarpıcı iddia, adliyeye sevk edildiTürkiye bu olayı konuşuyor! Baba ile ilgili çarpıcı iddia, adliyeye sevk edildi
CHP'den 'Akbelen' hamlesi!CHP'den 'Akbelen' hamlesi!
Görenler büyük şaşkınlık yaşıyor! Ciddi boyuta ulaştı...Görenler büyük şaşkınlık yaşıyor! Ciddi boyuta ulaştı...
Anahtar Kelimeler:
Belarus Polonya savaş

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her yerde aranıyor! İngiliz dolandırıcı Türkiye’ye kaçtı

Her yerde aranıyor! İngiliz dolandırıcı Türkiye’ye kaçtı

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

90 dakika boyunca timsahın ağzında mahsur kaldı

90 dakika boyunca timsahın ağzında mahsur kaldı

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.