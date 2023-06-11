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Savaşın seyrini değiştirecek hamle! Zelenskiy dünyaya ilan etti: "Saldırıya geçtik"

11.06.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ikinci yılına yaklaşırken savaşın seyrini değiştirmesi öngörülen bir olay yaşandı! Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, ülkesinin Rusya'ya karşı uzun zamandır beklenen karşı saldırısının başladığını duyurdu. Karşı saldırı, Ukrayna açısından bir ilk olarak ifade ediliyor. Ukrayna'nın işgal edilen topraklarını geri kazanması için uzun bir süredir saldırı planladığı belirtiliyordu.

Savaşın seyrini değiştirecek hamle! Zelenskiy dünyaya ilan etti: "Saldırıya geçtik"

Ukrayna'nın güneyi ve doğusundaki çatışmaların artması uzun bir süredir kamuoyunda Ukrayna'nın geniş çaplı bir saldırı ve ilerleyiş düşündüğünü öngörüyordu. Bugün Zelenskiy karşı saldırının başladığını açıklarken saldırıların hangi aşamada olduğu hakkında detay vermeyeceğini belirtti.

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RUS HEDEFLERİNE UZUN MENZİLLİ SİLAHLARLA SALDIRILAR DÜZENLENİYOR

BBC'nin haberine göre, Ukrayna birliklerinin doğuda Bakhmut yakınlarında ve güneyde Zaporizhzhia yakınlarında ilerlediği ve Rus hedeflerine uzun menzilli saldırılar düzenleniyor.

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UKRAYNA VE RUSYA'DAN ZIT AÇIKLAMALAR

Edinilen bilgilere göre, cephedeki durumun hangi taraf lehine olduğunu değerlendirmek oldukça güç görünüyor.

Zira Ukrayna tarafından, ilerleme iddiasında bulunarak Rusya'nın saldırılara maruz bırakıldığı ifade edilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cuma günü yayımladığı bir video röportajında, Ukrayna taaruzunun başladığını fakat bu girişimlerin Ukrayna aleyhine ağır kayıplar verdirilerek başarısız olduğunu söylemişti.

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Ayrıca BBC'deki habere göre, Rusya'nın Moskova çevresindeki güney bölgeleri sınırlayan Kaluga bölgesinde vali Vladislav Shapsha, Pazar günü Telegram'da yaptığı açıklamada erken saatlerde Strelkovk köyü yakınlarında bir insansız hava aracının düştüğünü ifade etmişti.

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"FAZLA ZAMANI KALMADI"

Cumartesi günü Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmesinin ardından Kiev'de konuşan Zelenskiy, Rus lider Putin'in açıklamalarını kastederek "ilginç" dedi.

Zelenskiy açıklamasında, Putin'in kim olduğunu bilmiyormuş gibi davranarak, "fazla zamanı kalmadı" ifadesinde bulundu.

Öte yandan Zelenskiy, Ukrayna askerlerinin ve komutanların olumlu bir ruh hali içerisinde olduğunu belirtti.

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KANADA'DAN UKRAYNA'YA DEV YARDIM!

Zelenskiy-Trudeau görüşmesinin ardından ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride Ukrayna'nın NATO üyesi olması gerektiği belirtilirken, konunun Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde ele alınacağı ifade edildi.

Kanada başbakanı Trudeau, Ukrayna'ya 500 milyon Kanada doları (297 milyon £) yeni askeri yardım açıkladı.

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Rusya Ukrayna putin zelenskiy

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