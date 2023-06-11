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SON DAKİKA | Ankara'da şiddetli yağmur! Meteoroloji uyarmıştı, sokaklar göle döndü

11.06.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Başkent Ankara'da şiddetli sağanak yağış yeniden etkisini gösterdi. Kentte cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

SON DAKİKA | Ankara'da şiddetli yağmur! Meteoroloji uyarmıştı, sokaklar göle döndü

Son dakika: Ankara'da öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi. Biriken sularının derinliği 50 santimetreye kadar ulaştı.

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BELEDİYE EKİPLERİ ÖNLEM ALDI

Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı.

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METOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.

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(AA-İHA-DHA)

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yağmur Ankara

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