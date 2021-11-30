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Savaşlarda yıkılmadı, gözler önünde yok oluyor! 271 yıllık

30.11.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta savaşlarda yıkılmayan 271 yıllık tabya gözler önünde yok oluyor. Kars'ın savunmasında kullanılan ve borazanlı tabya olarak da bilinen Karadağ Tabya adeta talan ediliyor.

Savaşlarda yıkılmadı, gözler önünde yok oluyor! 271 yıllık

Merkez Atatürk Mahallesi'nin üst kısmında bulunan birçok tabyadan bir tanesi olan ve 'Borazanlı Tabya' olarak bilinen Karadağ Tabya, her geçen gün biraz daha yok oluyor. Gözler önünde yok olan tabya ile ilgili herhangi bir önlem alınmaması ise dikkat çekiyor.

1855 Osmanlı Rus Savaşı, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı ve 1918-1920 Osmanlı Ermeni Savaşı'nda Kars'ın savunulmasında kullanılan savaşlarda yıkılmayan tabya, geçen süre içerisinde bakımsızlık ve sahipsizlikten dolayı yıkılması görenlerin yüreğini sızlatıyor.

HARABEYE DÖNDÜ

Türkiye'nin en çok tabyasına sahip, yaklaşık 46 tane tabyayı bünyesinde barındıran Kars, tabyalar şehri olma özelliğiyle dikkat çekerken, tabyaların harbeye dönmesine duyarsız kalınmasına anlam verilemiyor.

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Özellikle düşman ordularının geldiğinin duyulması ve önceden önlem alınması için üzerine yaptırılan dinleme borusuyla dikkat çeken Karadağ Tabya'nın üzerindeki borazana benzer borulardan birisi de sökülerek götürüldü, sadece bir borusu kalan tabyanın daha ne kadar direneceği ise bilinmiyor.

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KARADAĞ TABYASI

Kars'ta bulunan en büyük tabyalardan biridir. Arap ve İnönü Tabyaları ile birlikte bölgede çepeçevre savunma imkanı sağlamaktadır. Tabyada sığınak, Kışla binası, süvari hendeği, hendeği ateş altına alan mazgallar ve irtibat hendekleri mevcuttur.
Karadağ Tabyası'nın en önemli özelliği ise düşmanın gece sızmasını önlemek için hiçbir tabyada olmayan bir sisteme sahip olmasıdır. Tabya'nın Kışla binasının tonoz kemerli çatısında dökümden yapılmış 100 santimetre çapında ve konik biçimli dinleme borusu bulunuyor.

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(İHA)

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