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  4. Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

26.10.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirnekapı Şehitliğinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı. Uygunsuz hareketlerden rahatsız olan vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

Eyüpsultan’da bulunan Edirnekapı Şehitliği’nde ve çevresinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar adeta adım başı denk geldikleri bu görüntülerden rahatsızlıklarını dile getirirken, yetkililerin bu durumun düzeltilmesi adına bir çaba göstermediklerini de vurguladı.

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Gündüz saatlerinde çevrede insanlar olmasına karşın uygunsuz hareketlerine devam eden çiftlerin rahatlıkları da cep telefonu kameralarına yansıdı. Geçmişi İstanbul’un fethine kadar uzanan bu tarihi ve kutsal mekanda karşılaşılan görüntülerden rahatsız olan vatandaşlar ise durumun çözüme kavuşturulmasını bekliyor.

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Durumla alakalı olarak İBB Beyaz Masa ile iletişime geçemeye çalıştıklarını fakat yanıt bulamadıklarını belirten vatandaşlar duruma oldukça tepkili.

(İHA)

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