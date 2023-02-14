HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Savaştaki Ukraynalı askerden Türkiye'ye mesaj: Tanrı sizi korusun, aklımızdasınız

Savaştaki Ukraynalı askerden Türkiye'ye mesaj: Tanrı sizi korusun, aklımızdasınız

14.02.2023 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye'ye çok sayıda arama kurtarma personeli ve yardım gönderen Ukrayna'dan bu defa duygulandıran bir mesaj geldi. Rusya arasında şiddetli çatışmaların devam ettiği Bakhmut’ta bulunan Ukraynalı asker Roman, yayınladığı görüntülü mesaj ile Türkiye’ye taziyelerini sunarak, "Mümkün olduğu kadar çok insanı kurtarın ve güçlü kalın. Tanrı sizi korusun. Aklımızdasınız" ifadelerini kullandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından tüm dünyadan Türkiye’ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Ukrayna ve Rusya arasında şiddetli çatışmaların devam ettiği Donetsk bölgesindeki Bakhmut’ta bulunan Ukraynalı asker Roman, cephedeyken yayınladığı görüntülü mesaj ile Türkiye’ye taziyelerini sundu.

ukrayna

"GÜÇLÜ KALIN TANRI SİZİ KORUSUN"

Türkiye’de meydana gelen depremleri öğrendiğini ifade eden Roman, birkaç kez Alanya ve Marmaris’te bulunduğunu belirterek, “Ülkenizi seviyorum, insanlarınızı seviyorum. Olanlar için gerçekten çok üzgünüm. Bu trajedi korkunç, çok dehşet verici. Biz Ukraynalılar, masum insanların ölmesinin ne kadar korkunç olduğunu biliyoruz. Bu yüzden şunu söylemek istiyoruz. Güçlü kalın. Tanrı sizi korusun. Mümkün olduğu kadar çok insanı kurtarın ve güçlü kalın. Aklımızdasınız” dedi.

Roman görüntülü mesajını çektiği sırada cephe hattındaki çatışmaların devam ettiği duyuldu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'den deprem açıklaması: Dünya etkilendiABD'den deprem açıklaması: Dünya etkilendi
İmamoğlu anlattı: 'Takır takır enkazdan mesajlar düştü ve…'İmamoğlu anlattı: 'Takır takır enkazdan mesajlar düştü ve…'
'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış 'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış
Anahtar Kelimeler:
deprem Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

'Yüzde yüzünü yıkıyoruz bir apartmandan 150 cenaze...'

'Yüzde yüzünü yıkıyoruz bir apartmandan 150 cenaze...'

Canlı yayında olduklarını fark etmediler... İşte tepki çeken anlar

Canlı yayında olduklarını fark etmediler... İşte tepki çeken anlar

İddialar şoke etmişti! Ekipler CZN Burak'a enkazı göstererek anlattı

İddialar şoke etmişti! Ekipler CZN Burak'a enkazı göstererek anlattı

'Evlat edineceğim' dedi, bakanlık yanıt verdi!

'Evlat edineceğim' dedi, bakanlık yanıt verdi!

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

Söyledikleri tepki çekmişti! Uğur Arslan'dan videolu paylaşım

Söyledikleri tepki çekmişti! Uğur Arslan'dan videolu paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.