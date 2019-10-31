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Savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan genç mermerin altında kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan 22 yaşındaki genç, çalıştığı iş yerinde mermer bloğunun altında kalarak hayatını kaybetti.Olay, dün akşam Torbalı ilçesindeki bir iş yerinde meydana geldi.

Savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan genç mermerin altında kalarak öldü

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan 22 yaşındaki genç, çalıştığı iş yerinde mermer bloğunun altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam Torbalı ilçesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Muhammed Elali’nin (22) üzerine mermer bloğu devrildi. Tonlarca ağırlıktaki mermer bloğu üzerine devrilen Elali kanlar içerisinde kalırken, kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, evli ve 2 çocuk babası Elali’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Elali’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
4 yıldan fazladır İzmir’de yaşayan Muhammed Elali’nin cenazesinin yakınları tarafından defnedilmek üzere Suriye’ye gönderileceği öğrenildi.

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